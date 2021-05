Cambio de tendencia: la pandemia baja en más municipios cordobeses de los que aumenta

La cuarta ola parece que comienza a remitir en la provincia de Córdoba justo cuando arranca el mes de mayo, según los últimos datos disponibles. Así, por primera vez en más de un mes hay más pueblos en los que desciende la pandemia de los que ven cómo crecen los casos. Además, los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica -consultados por Cordópolis- señalan que, en la última semana de análisis, la presencia del virus en las aguas residuales de Córdoba ha experimentado un fuerte descenso. Los datos de la depuradora de La Golondrina son los que presentan un mayor descenso de toda España.

De esta manera, la pandemia comienza a remitir de manera notable durante las dos últimas semanas en 18 municipios de la provincia de Córdoba, sube en 17 y se mantiene sin cambio en uno solo, Pedro Abad, según un análisis de datos realizado por este periódico municipio a municipio.

Por un lado, la pandemia ha desaparecido de municipios como Doña Mencía o Bujalance, que llegaron a sufrir cierres perimetrales al principio de la cuarta ola. También se han producido descensos muy importantes en Villanueva de Córdoba (una caída del 82%), Fuente Palmera (87%), Montemayor (85%), Villa del Río (82%), Almodóvar (76%), La Rambla (75%), Monturque (75%), Cabra (62%) o Montoro (62%). La pandemia también ha descendido en municipios como Villafranca de Córdoba, Baena, Montilla, Lucena, Rute o Benamejí, entre otros.

En cambio, vuelve a repuntar en otros 17 municipios cordobeses. Donde más ha crecido en las dos últimas semanas ha sido en Fuente Obejuna, donde ha crecido en un 750%. Notable es también el ascenso en Belmez (550%), en Castro del Río (440%) o en Peñarroya-Pueblonuevo (350%). Casi triplicando datos están en Puente Genil (280%), en La Carlota (250%) o en Adamuz (175%).

En Córdoba capital, la localidad más habitada de la provincia, la pandemia ha subido en un 17%. También se registran repuntes en Villanueva del Duque, en Hornachuelos, Posadas, Fernán Núñez, Espejo, Aguilar de la Frontera, Priego de Córdoba, Encinas Reales y Palenciana.

En la provincia, la tendencia es claramente a la baja. En los últimos 14 días la pandemia se ha reducido en un 24%. La incidencia actual sigue siendo alta, pero al menos comienza a retroceder. Eso sí, en los hospitales se da una situación dispar. Por un lado, han bajado en un 16% los ingresos hospitalarios, con los 126 hospitalizados de los últimos 14 días. Sin embargo, la entrada de pacientes en la UCI ha subido en un 10%, con otros 23 ingresos más, una situación que preocupa especialmente.

Por otra parte, la mortalidad de los últimos 14 días es baja, según el análisis realizado. Así, en Córdoba han perdido la vida 11 personas en las últimas dos semanas.

Mientras, en el análisis de las aguas residuales -que funciona como una centinela de la evolución de la pandemia porque en las excreciones se muestra el virus antes que las personas presenten síntomas e incluso en asintomáticas-, la disminución más notable de las últimas dos semanas se produce en Córdoba, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

El análisis de las muestras de aguas residuales mide en “copias genóminas” el SARS-CoV-2 por litro (cg/l) y se transforman a escala logarítmica (log10 cg/l) para ofrecer los resultados. Y, así, las variaciones de la presencia del Covid en las aguas residuales se traducen en su evolución en distintas franjas: aumento significativo si es más de +1 unidad logarítmica, aumento si es entre +0,4 y +1, estable si es entre -0,4 y +0,4, disminución si es entre -0,4 y -1 y disminución significativa si hay una bajada de más de -1.

