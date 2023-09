Los bomberos cordobeses en Marruecos: “Por el tipo de construcción, no parece que vaya a haber nadie con vida”

Los cuatro bomberos cordobeses del Consorcio Provincial y pertenecientes a Bomberos Sin Fronteras que se encuentran realizando labores de búsqueda de víctimas en Marruecos tras el terremoto del pasado fin de semana, no han hallado de momento a ninguna persona con vida y se temen que no lo puedan hacer. “Por el tipo de construcción, no parece que vaya a haber nadie con vida”, explica a este periódico Antonio García, coordinador del grupo de rescate de los bomberos cordobeses, en contacto permanente con ellos.

“Si te fijas en las imágenes de estos días, por la tipología constructiva que hay en Marruecos, que es de adobe prácticamente todo, no están rescatando a personas como sí ocurrió en Turquía, donde todos los días sí estaban rescatando a personas atrapadas (...) Aquí, parece ser que por la tipoogía de la construcción, no parece que vaya a haber nadie con vida”, dice.

Los cuatro bomberos que han viajado hasta una de las zonas afectadas por el terremoto proceden de los parques de Baena, Montilla, Priego de Córdoba y La Carlota. Van a acompañados de perros guía entrenados para el rescate en escombros y llevan consigo un furgón. Llegaron el domingo y, en un primer momento, han estado realizando evaluaciones en Moulai Ibraim y desde allí han sido escoltados por la policía marroquí hasta la localización actual, en la localidad de Amizmiz.

Se ubican al sur de Marrakech y en sus labores de búsqueda no han localizado aún a ninguna persona con vida. “Estuvieron haciendo varias batidas con los perros, pero no han tenido éxito”. En la localidad en la que están trabajando se ha caído una montaña sobre la población, a los pies de la cordillera del Atlas, y buscan allí a más de 53 personas.

Envío de ayuda

Se ha trabajado con los perros para detectar personas vivas bajo los escombros y restos de la montaña, sin éxito, pese a que por el olor se desprende que hay cadáveres sepultados. En la situación que se vive ahora allí, “como es normal en este tipo de catástrofes, hay cierto descontrol”, respecto a la organización por parte de las autoridades.

Junto a esa labor, Antonio García cuenta que sus compañeros también están haciendo “valoraciones en albergues y hospitales, para ver qué necesidades tienen y poder seguir colaborando con ellos y enviar ayuda desde España”.

Los bomberos cordobeses y sus perros están especializados en este tipo de catástrofes y en febrero pasado acudieron a Turquía tras el terremoto ocurrido allí, donde sí pudieron salvar la vida a personas atrapadas entre los escombros de los edificios caídos.