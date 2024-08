El avión de Miraflores, la joya de la colección que ansiaba Melbourne y que nunca completó

Cuando en el año 2009 trascendió que en el Aeropuerto de Córdoba había abandonados dos aviones Douglas DC 7C saltaron las alarmas en las antípodas. Los propietarios del Museo Moorabin de Melbourne, en Australia, se interesaron en las aeronaves. Llamaron al Aeropuerto de Córdoba e hicieron todas las gestiones posibles, incluso con el Gobierno, para poder acceder a las aeronaves.

Su interés estaba en que el DC 7C es una especie de pieza de museo, una joya de la aeronáutica de un modelo de avión estadounidense que no tenían en su colección. En Melbourne se exponen 52 aeronaves diferentes, que han marcado la historia de la aviación mundial. Y disponen de tres Douglas, el DC 2, el DC 3 y el DC 9, pero no el que fue más popular, el que cautivó a las estrellas de Hollywood, el DC 7. Precisamente ese es el que estuvo años abandonado en el Aeropuerto de Córdoba. Y el que se depositó en un montículo del parque de Miraflores para convertirse en un espacio cultural pero que ha vuelto a estar abandonado desde 2011. Ahora, el Ayuntamiento lo retirará si no lo hace su dueño. Su destino, probablemente, es la chatarra.

El DC7-C llegó a Córdoba en los años 90 procedente de Arizona, cuando una empresa cordobesa adquirió dos modelos con la intención de conseguir contratos para la extinción de incendios para el Infoca, que entonces se llamaba Icona. Aquellos dos aviones, sin embargo, acabaron siendo embargados y abandonados en el Aeropuerto de Córdoba. Y, cuando el Ministerio de Fomento, anunció el hallazgo en el año 2009 de estas dos aeronaves, acudió a comprarlas Francisco Agulló, un piloto suizo de origen español, con un gran interés en los aviones antiguos. Se hizo con ellos con la intención de donarlos. Uno se lo cedió al Museo de Aviación de Francia y el otro se lo cedió al Ayuntamiento de Córdoba, entonces gobernado por IU.

Melbourne estuvo muy interesado en este segundo avión, que no logró. Primero, por problemas logísticos. La aeronave llevaba años sin volar y había que repararla. Pero difícilmente superaría un vuelo transoceánico (aunque el DC 7 fue un modelo creado precisamente para eso). Aún en barco, los costes se iban a disparar. Y segundo, porque el Ayuntamiento de Córdoba pujó fuerte por la aeronave, con el objetivo de convertirlo en un espacio cultural en Miraflores.

Estos aviones se fabricaron en Estados Unidos en los años cincuenta y se hicieron famosos por su fortaleza, por su capacidad para volar en condiciones adversas y hacerlo a través del océano. Después, incluso, fueron rehabilitados para la lucha contra los incendios, que era el proyecto por el que llegaron a Córdoba. Aún hoy hay Douglas DC 7 en servicio. En Estados Unidos se siguen usando para la lucha contra el fuego.