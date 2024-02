Autismo Córdoba afirma que la cifra de niños y adolescentes que sufren acoso escolar está entre el 50 y el 80%

“Más de la mitad de los menores con autismo y discapacidad intelectual sufre acoso escolar, una cifra que llega hasta el 80% en el caso de las personas con TEA que no tienen una discapacidad intelectual asociada. Estas cifras tan terribles pueden no reflejar el verdadero alcance del problema, ya que el 34% de los estudiantes con autismo afirman que no identifican las situaciones de acoso escolar”. Así lo ha destacado este martes la presidenta de la Asociación Autismo Córdoba, Francisca Suárez, durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de sensibilización que ha emprendido este colectivo para luchar contra la lacra del acoso escolar.

En la rueda de prensa, que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba, han estado presentes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el teniente alcalde de Inclusión y Accesibilidad, Movilidad y Vía Pública, Bernardo Jordano. Ambos han mostrado el apoyo municipal a esta campaña y han destacado la gravedad del problema del acoso escolar y la necesidad de que toda la sociedad se implique para terminar con esta forma de maltrato. También han agradecido y valorado el trabajo y el esfuerzo de Autismo Córdoba por hacer más fácil la vida a las personas con TEA y sus familias.

Suárez ha recordado que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en el año 2008. Desde entonces, en torno al mes de abril se realizan en todo el mundo distintas actividades como muestra de apoyo con las familias y personas que conviven cada día con el Trastorno del Espectro del Autismo. “Este año, desde la asociación Autismo Córdoba hemos decidido centrar nuestra campaña de concienciación en un problema que afecta a muchos niños y adolescentes con TEA: el acoso escolar”, ha señalado.

Este problema no solo daña a las personas con TEA, evidentemente, pero los escolares con autismo se enfrentan a desafíos únicos que pueden hacerlos más vulnerables al acoso. Por lo tanto, es importante comprender y abordar este problema en profundidad para crear un entorno más inclusivo y de apoyo.

Estudios internacionales recogidos por Autismo España indican que el acoso escolar afecta de una manera muy especial a los niños y niñas con TEA y las consecuencias que padecen son más intensas que en el resto de los estudiantes. Según la opinión de los expertos, no son las características del TEA las que determinan el acoso. Quienes viven con este trastorno son personas que, como todas, disfrutan de estar con sus amistades, aunque lo sientan y vivan de forma distinta. Sin embargo, estos escolares son percibidos como diferentes por el resto de sus compañeros y, en muchas ocasiones, se convierten en objeto de burlas (acoso verbal) y otros tipos de acoso (físico, relacional, sexual o ciberacoso).

No hay soluciones sencillas

Suárez ha reconocido que “el acoso escolar no tiene una solución sencilla; que las instituciones, la sociedad, la escuela, los padres, todos debemos implicarnos para fomentar y transmitir el respeto a la diversidad. Cada uno de nosotros es diferente a los demás, y los adultos debemos fomentar un clima de convivencia y en valores que permita a los escolares interiorizar esas diferencias y respetar a todo el mundo por igual.”

Para ello, con la colaboración del estudio de comunicación Alas6enlaplaya, Autismo Córdoba está realizando un documental con el que, a través de testimonios y casos reales, intentamos mostrar cómo se originan y se manifiestan estas situaciones, el impacto generado en quienes son víctimas de acoso escolar, las medidas que se suelen y se pueden tomar, así como el papel que juegan tanto los centros escolares como la asociación Autismo Córdoba en la prevención y abordaje del acoso.

Con esta pieza documental pretende informar, sensibilizar y reflexionar sobre el acoso escolar a personas con TEA para contribuir a su erradicación. En este trabajo se han implicado principalmente familias afectadas por este tipo de acoso, así como personal de centros escolares y expertos en TEA de la Asociación Autismo Córdoba.

La presidenta de la asociación explicó que la campaña tendrá varios hitos, ya que además de la difusión del documental se va a celebrar una exposición en el Bulevar del Gran Capitán con la que se pretende acerca a la ciudadanía la realidad de las personas con autismo y el trabajo que realizan los profesionales de Autismo Córdoba. Esta muestra podrá verse entre el 15 de marzo y el 15 de abril.

La campaña terminará con la III Carrera Popular Nocturna #SomosAzul, que ha tenido tan buena acogida por parte de la ciudadanía cordobesa en sus dos primeras ediciones y que será presentada en menos de un mes.