Aleix Sanmartin, gurú de Juanma Moreno, vuelve al PSOE para las municipales y las generales

El consultor político cordobés Aleix Sanmartín, responsable de las últimas dos campañas electorales de Juanma Moreno, vuelve a tomar las riendas de la estrategia electoral del PSOE, que lo ha fichado para ocupar una pieza clave en el ciclo electoral que se abre en 2023 con dos citas clave: las elecciones municipales de mayo y las generales previstas para finales de año.

La noticia la ha adelantado este fin de semana el diario El Confidencial y la confirman fuentes del partido. No así el propio Sanmartín, que ha contestado a las preguntas de este periódico con un “sin comentarios”. Según el citado diario, Ferraz selló un acuerdo con el estratega político cordobés la semana pasada para que se sume inmediatamente al equipo de campaña de Pedro Sánchez como asesor externo.

Los logros más reconocidos de Sanmartín en la política española han sido por su trabajo con el presidente andaluz Juanma Moreno, para el que coordinó sus dos últimas campañas: la que lo aupó a la Presidencia de la Junta en 2018, a pesar de que obtuvo un mal resultado; y la que el pasado junio le otorgó una inesperada mayoría absoluta en su reválida como máximo dirigente de Andalucía.

Estas dos campañas acabaron resultando premiadas. En noviembre, el cordobés fue reconocido como Consultor del año en los premios Napolitans, que entrega The Washington Academy of Political Arts and Sciences, conocidos como los Óscar de la Comunicación Política, y que también premiaron a nivel regional su trabajo con el presidente andaluz con el galardón a la Mejor Campaña Electoral y la Campaña digital electoral del año 2022.

Entre una y otra campaña, el consultor también trabajó para Pablo Casado en las elecciones generales del año 2019. Fue una campaña polémica, ya que un exempleado suyo, el politólogo valenciano Josep Lanuza, fue acusado de haber impulsado una campaña sucia en la que se buscaba desincentivar el voto de la izquierda con tácticas que buscaban aumentar la abstención usando para ello a los rivales políticos.

A pesar de sus dos éxitos (y la polémica) en su trabajo para el PP, su fichaje por el PSOE supone, en la práctica, una vuelta a sus orígenes, ya que Sanmartín, nacido en Hornachuelos en 1980, comenzó su carrera de consultor político en el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba cuando Antonio Hurtado, hoy diputado y candidato a la Alcaldía de Córdoba, era su portavoz. Desde ahí dio el salto al Ministerio de Asuntos Exteriores de Miguel Ángel Moratinos durante la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con posterioridad, el consultor se asentó en México, donde ha trabajado en las campañas electorales presidenciales de Margarita Zavala (México 2018) Tabaré Vázquez (Uruguay, 2014) y Andrés Manuel López Obrador (México 2012), entre otros.