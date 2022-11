Aleix Sanmartín, gurú de Juanma Moreno, consultor del año en los Óscar de la comunicación política

El consultor político cordobés Aleix Sanmartín, responsable de las últimas dos campañas electorales de Juanma Moreno, ha sido reconocido como Consultor del año en los premios Napolitans, que entrega The Washington Academy of Political Arts and Sciences, conocidos como los Óscar de la Comunicación Política.

Sanmartín estaba nominado también en las categorías de estratega del año e investigación académica. Los Napolitans, además, premiaron a nivel regional su trabajo con el presidente andaluz con el galardón a la Mejor Campaña Electoral y la Campaña digital electoral del año 2022. Además, estos premios también han reconocido la campaña Trabajamos en Digital realizada por la compañía española de Asuntos Públicos Redlines, dirigida por César Calderón y encomendada por UGT, el Ministerio de Educación del Gobierno de España y la Unión Europea, que ha obtenido el mayor premio de comunicación política en habla hispana.

Aleix Sanmartín nació en Hornachuelos en 1980 y comenzó su carrera de consultor político en el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba cuando Antonio Hurtado, hoy diputado y posible candidato a la Alcaldía de Córdoba, era su portavoz. El consultor se asentó en México en 2009 y desde entonces ha participado en multitud de campañas políticas en varios países de Latinoamérica. Antes trabajó también en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Miguel Ángel Moratinos.

Así, tras trabajar en las campañas electorales presidenciales de Margarita Zavala (México 2018) Tabaré Vázquez (Uruguay, 2014) y Andrés Manuel López Obrador (México 2012), Sanmartín regresó a Andalucía aunque como responsable de campaña de Juanma Moreno en 2018. Aquella campaña aupó a Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía. A él se le atribuyeron en parte unos resultados que en el fondo no eran buenos, ya que el PP obtuvo su peor resultado electoral en Andalucía desde los años ochenta. Pero el pacto con Ciudadanos y la suma con Vox convirtió a Juanma Moreno en presidente.

Tras ser protagonista de una tremenda polémica con el PSOE, que le acusó de juego sucio al tratar de fomentar la abstención con carteles y perfiles en redes vinculados a su entorno en las elecciones generales, Sanmartín ha estado en un discretísimo segundo plano durante los últimos años. Tanto, que muchos se preguntaban si Juanma Moreno había decidido prescindir de sus servicios. No era así, Sanmartín había diseñado nuevamente la campaña electoral que diseñó el relato de Juanma Moreno como muro de contención de la ultraderecha en Andalucía, esa especie de mal menor para muchos votantes progresistas que acabó cristalizando en una mayoría absoluta. Una campaña que ahora ha sido reconocida a nivel internacional.