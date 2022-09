La alarma por los precios y la crisis energética disparan los pedidos de leña desde el verano

En Leñas Córdoba, Jose acaba de terminar de cargar un tráiler con leña de encina que va camino de Dinamarca. La jornada se completa con la carga de pedidos que no han parado de llegar desde el verano y que han adelantado la campaña de suministro de leña este año, por el temor a una subida de precios ante la crisis energética actual. Los pedidos se han disparado, se han adelantado al mes de julio y están llegando de cualquier punto del país y también de otros países europeos.

“Normalmente empezamos la campaña de pedidos con algunos en agosto y ya en septiembre a pleno rendimiento. Este año hemos tenido pedidos en el mes de julio. Y no hemos parado”, explica Jose a Cordópolis en un pequeño descanso entre carga y carga. Esta temporada, hay más pedidos y, además, con más cantidad de leña. “La gente está siendo más previsora, por temor a que no haya leña, que se acabe o que suban los precios”, constata.

En su caso, “después de catorce años sin subir los precios, este año hemos subido algo porque a nosotros nos ha subido el precio de todo”, expone mientras desgrana las tarifas del metro cúbico de leña de encina (75 euros), olivo (60 euros) y cepa de olivo (50 euros) que suministra.

Y la alarma en los consumidores e intermediarios ante la actual crisis energética le ha hecho ampliar las fronteras de los destinos de sus pedidos. “Habitualmente servíamos a Córdoba y provincia, pero este año llegan pedidos de fuera, de España y el extranjero”.

La maquinaria para cargar palés de leña de encina no para tampoco en otro suministrador de Córdoba, Miguel López, que habla con este periódico mientras prepara pedidos para Madrid, Granada o cualquier punto de la provincia cordobesa. “La gente ve la televisión, la alarma sobre la subida de precios y adelanta sus pedidos”, explica.

Él trabaja repartiendo la leña desde agosto -“un mes antes de lo habitual”- y ha suministrado las cargas a sus clientes habituales al inicio de la campaña, en previsión de la avalancha de pedidos que le ha llegado en septiembre. “Ha sido terrible, septiembre ha sido terrible”, repite sobre la cantidad de demanda de leña que ha tenido al inicio de esta campaña.

Además, también constata que los pedidos son de un mayor volumen, de clientes que se mueven entre la previsión y la alarma ante el próximo invierno: “Ha aumentado la cantidad de leña en un 25% en cada cliente”, asegura. La leña de encina y también de olivo le llega a este comercializador desde los términos municipales de Peñarroya-Pueblonuevo o Villaviciosa, en Córdoba, y acaban llegando a las chimeneas de cualquier punto del país.

“Nadie se va a quedar sin leña”, asegura para desterrar lo que considera que es “alarmismo” en estos tiempos. Él suministra unos 200.000 kilos de leña cada temporada y esas cifras sabe que se superarán este año, cuando la temporada enfila ya el otoño y el invierno próximo.

Ante la subida de precios de los distintos combustibles y la crisis energética generada por la guerra en Ucrania, el pasado 20 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la rebaja del IVA del 21% al 5% que afecta al gas y que también se extiende a la leña, pellets y astillas.

En España, las cifras de la leña que se produce cada año rondan el millón y medio de toneladas. Según los últimos datos oficiales publicados en el Avance de la Estadística Forestal 2020 del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la extracción de leñas total en España ese año ascendió a 1.449.545 toneladas, distribuidas entre 950.570 toneladas de leña de especies frondosas y 498.974 toneladas de coníferas.

Por comunidades autónomas, la extracción de leñas la lidera Castilla León con 392.569 toneladas y le siguen Cataluña con 251.292 toneladas, Navarra con 157.087, Castilla la Mancha con 117.431, Extremadura con 103.178, Cantabria con 91.216, Aragón con 84.418 y Andalucía con 79.483 toneladas.

Ya a más distancia en producción de leña están las comunidades de Galicia con 33.897 toneladas, País Vasco con 33.672, Murcia con 30.623, Comunidad Valenciana con 25.509, Madrid con 10.834, La Rioja con 10.357, Baleares con 5.830 y Canarias con 3.303 toneladas. Asturias no aportó datos a esta estadística del Ministerio.

