Aguirre confía en que "el 100% de mayores de 40 años" tengan una dosis "antes de que empiece julio"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado este jueves en el Pleno del Parlamento que "lo fundamental es acelerar la vacunación" contra el coronavirus de los grupos de edad para que se consiga "una cobertura de al menos una dosis en el 100% de la población mayor de 40 años antes de que empiece julio", al tiempo que ha subrayado que "seguimos liderando el ritmo de vacunación en España y estamos cada vez más cerca de la inmunidad de grupo" y que "actualmente el 99% de la población andaluza ha asumido voluntariamente AstraZeneca como segunda vacunación".

En respuesta a una pregunta planteada en el Pleno por la socialista María José Sánchez Rubio, Aguirre, sobre los profesionales esenciales de menores de 60 años a los que se les puso la primera dosis de AstraZeneca sin consentimiento informado, ha apuntado que "han pasado 16 semanas y algunos hace cuatro semanas que se les tenía que haber puesto la segunda dosis y no se les ha puesto", para añadir que "tienen todos los informes de las sociedades científicas diciendo que al que se le ha puesto la primera de AstraZeneca se le debería poner la segunda" del mismo fabricante.

"La Agencia Europea del Medicamento y la española recomiendan también que la segunda vacuna sea de AstraZeneca, tenemos la experiencia de más de 20.000 millones en Reino Unido con la segunda dosis de esta vacuna, y, además, la postura de la Consejería siempre ha sido que en vez de tener 200.000 vacunas en la nevera poner la segunda de AstraZeneca y así lo hemos dicho en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", ha señalado.

Además, ha añadido que en la Comisión de Salud Pública se hace una votación "y por mayoría sale que hay que poner la vacuna de Pfizer", pero "ante la presión de diferentes CCAA se admite que se pueda poner la segunda de AstraZeneca", y, por tanto, "estamos cumpliendo la legislación vigente a nivel de España". Ha afirmado que los consentimientos "están encima de la mesa para cuando quieran firmarlo" y que cuando "no quieran se vacunan porque prevalece salud pública, al igual que al resto de personas se les está vacunando sin ese mismo consentimiento".

Por su parte, Sánchez Rubio ha mostrado su sorpresa por "la rigidez que se ha mantenido en las prioridades de vacunación, siempre haciendo alusión a lo que decide el Gobierno central y que ahora hayan decidido actuar por su cuenta a la hora de la segunda dosis en menores de 60 años vacunados con AstraZeneca".

Ha preguntado a Aguirre "por qué se salta el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" y "han remitido un documento en el que eluden el consentimiento informado a menores de 60 años, dado que el hecho de acudir voluntariamente supone que se está de acuerdo con la vacuna", de modo que "dejan a los profesionales en una indefensión jurídica ante cualquier problema".

"Crean confusión en la ciudadanía e incumplen el acuerdo del CISNS", ha insistido la diputada socialista, que pregunta que "puesto que se saltan esa prioridad por qué no vacunan a personas dependientes grado dos o a científicos que trabajan en investigación contra el Covid" para que no ocurra "como en el Instituto López Neyra de Granada que han suspendido su investigación por no vacunarlos".

Por otra parte, la socialista Carmen Velasco ha preguntado a Aguirre en el Pleno por los refuerzos de profesionales de enfermería. Durante su intervención, ha destacado que "la vacuna es nuestra esperanza pero que aún queda mucho camino", toda vez que ha indicado que "han pedido continuamente que abran los centros de salud" y aunque "dijeron que sería el 2 de marzo, no ha sido así y tampoco se han recuperado las citas presenciales".

Ha espetado al consejero que "tiene la obligación de abrir los centros de salud, vacunando en todos los municipios", porque "no es justo que los vecinos tengan que desplazarse a otras localidades cuando se pueden vacunar en sus centros". Además, ha reclamado "más profesionales" porque "están al límite".

El titular de Salud le ha respondido que "no falte a la verdad con el tema de los centros de salud", que "han abierto al 150% durante toda la pandemia, con circuitos Covid perfectamente organizados y asistencia telefónica y también presencial", y ha resaltado que la enfermería en el Servicio Andaluz de Salud "ha sido un pilar fundamental".

"Ha pilotado gran parte de la actividad en los diferentes centros de salud y en las diferentes campañas de vacunación como la de la gripe", ha subrayado Aguirre, quien ha aludido a la vacunación masiva gracias al Plan 'Un millón a la semana' "con 911 equipos de vacunación y con el triple de personal de enfermería para vacunar". "Lo profesionales de enfermería en atención primaria han aumentado más de un 25% desde que llegamos", ha concluido.