Las aerolíneas, a la espera de la nueva terminal en el Aeropuerto de Córdoba

Las aerolíneas están “monitorizando” lo que está ocurriendo en el Aeropuerto de Córdoba, según han confirmado varias de ellas a este periódico. Las aerolíneas que operan en España, especialmente las conocidas como low cost, están interesadas en operar desde Córdoba, pero ninguna confirma taxativamente este interés o que tenga una propuesta concreta.

El gran escollo del Aeropuerto de Córdoba está en la terminal de pasajeros, que sigue siendo, a grandes rasgos, la misma que se construyó a finales de los años cincuenta. El espacio, de apenas 500 metros cuadrados, es pequeño. En su sala de espera no caben los al menos 180 pasajeros que transporta un avión. Y esto es algo que las aerolíneas más interesadas le han transmitido a Aena. Hay interés en volar desde Córdoba, pero en mejores condiciones.

De hecho, y consciente de este interés, el Gobierno acaba de licitar por la vía de urgencia la obra de ampliación de la terminal del Aeropuerto de Córdoba. Lo hizo el pasado 15 de septiembre. Una vez que se encarguen los trabajos, se espera que las obras tengan un plazo de un año. Es decir, no estará acabada en 2024. El Gobierno aspira a poder inaugurar la Terminal del Aeropuerto de Córdoba en 2025.

El proyecto prevé duplicar la capacidad actual y lograr que, al menos, los pasajeros puedan esperar un vuelo sin apreturas. O hacer cola para recoger sus maletas sin problemas. Los trabajos consisten en la construcción de un edificio adosado, que ampliará a los 1.000 metros cuadrados la superficie total. Así, se han diseñado actuaciones en las principales áreas funcionales, como la sala de embarque, que dispondrá de más de 350 metros cuadrados, la sala de recogida de equipajes, también con una superficie superior a los 350 metros cuadrados, y el vestíbulo de salidas, que alcanzará los 100 metros cuadrados.

Este periódico se ha puesto en contacto con todas las aerolíneas y la respuesta, en la mayoría de los casos, ha sido idéntica: “En Air Nostrum monitorizamos de forma permanente las novedades que afectan a los aeropuertos de la red de AENA y el aeropuerto de Córdoba no es una excepción. Desde la compañía seguimos muy atentamente la positiva evolución de sus mejoras operacionales y, mientras estas se materializan, continuamos analizando todas las opciones al igual que hacemos con otras instalaciones aeroportuarias. Cuando tengamos alguna noticia se la haremos saber”, asegura esta low cost.

“Desde Vueling siempre estamos analizando constantemente nuestra red y programa de vuelos para ofrecer las mejores alternativas de conectividad a los pasajeros y detectar posibles oportunidades en el futuro”, expone esta aerolínea. Volotea asegura que está diseñando su plan de rutas de 2024 y Ryanair ya mostró hace años su interés por volar desde Córdoba.

AENA ampliará la terminal después de haber invertido 1,3 millones de euros en la actual. Hace un año, el Gobierno la estrenó, anunciando que ya estaba preparada para acoger vuelos. La sala de facturación tiene actualmente 145 metros cuadrados. La de espera, la misma superficie. Es decir, insuficiente para acoger un pasaje de más de 150 personas sin que éstas se apelotonen. Por eso, la empresa pública ha entendido que tiene que construir un nuevo edificio que desahogue la zona de embarque y desembarque.

Por otra parte, no ha sido hasta el mes de abril de este año cuando la carta de navegación aérea ha estado lista. Sin esa carta, los grandes aviones no podían aterrizar o despegar desde Córdoba.

Ahora, en otoño, está previsto que despegue de Córdoba el primer gran avión en un vuelo chárter a Praga. No se trata de una aerolínea, pero sí del primer paso a que el Aeropuerto disponga de vuelos comerciales de envergadura.

El Gobierno ha invertido ya unos 90 millones de euros en la reforma y ampliación del Aeropuerto de Córdoba, un proyecto que se inició en el año 2007.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!