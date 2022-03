Adif encarga los trabajos para mejorar los gálibos de la autopista ferroviaria que pasa por Córdoba

Adif ha adjudicado, por un importe de 2.237.277,61 euros (IVA incluido), el contrato para la redacción de los proyectos de construcción necesarios para la adecuación del gálibo de los pasos superiores situados entre Bobadilla y Zaragoza al futuro tráfico de mercancías que generará la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que discurre por la provincia de Córdoba. El contrato ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por SERS Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Fulcrum Planificación Análisis y Proyecto, Carlos Fernández Casado y Eptisa, Servicios de Ingeniería.

La Autopista Ferroviaria es un sistema de transporte combinado en el que los vehículos de carretera (camiones) son transportados por ferrocarril en servicios lanzadera empleando material rodante y terminales específicamente acondicionados según la tipología empleada. El gálibo se define como el espacio mínimo libre de obstáculos alrededor de la vía para que un determinado tipo de tren pueda circular por la misma con las debidas condiciones de seguridad.

Debido a las características previstas en el nuevo material que circulará por la Autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras, se hace necesario actuar para modificar el gálibo en diversas estructuras ya existentes a lo largo de este recorrido, como son los pasos superiores sobre la vía.

Estas actuaciones forman parte del conjunto de acciones que permitirán poner en marcha el nuevo servicio de Autopista Ferroviaria entre el puerto de Algeciras y el nodo logístico de Zaragoza, lo que facilitara el flujo de transporte de mercancías por ferrocarril a lo largo de la península, posibilitando también la reducción emisiones a la atmósfera generadas por esta actividad.

El contrato adjudicado consiste en la prestación de servicios para la redacción de proyectos de construcción, con el fin de adaptar el gálibo de los pasos superiores entre Bobadilla (Málaga) y Zaragoza al óptimo para el servicio en la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza

Los pasos superiores sobre los que será necesario llevar a cabo el estudio de gálibos suman un total de 361 estructuras. Estas estructuras se reparten por las siguientes líneas y trayectos:

- Bif. Córdoba-Bobadilla: con 26 pasos superiores a estudiar.

- Santa Cruz de Mudela-Bif. Córdoba: en esta línea existen 89 pasos superiores.

- Alcázar de San Juan-Villaverde: con 97 pasos superiores a estudiar.

- Villaverde-Vallecas Industrial: con 2 pasos superiores en los que ya está identificada necesidad de optimización del gálibo.

- Vallecas Industrial-San Fernando de Henares: con 9 pasos superiores a estudiar.

- San Fernando de Henares-Santa María de la Huerta: con 71 pasos superiores a estudiar.

- Vallecas Santa María de la Huerta-Centro Intermodal de Mercancías de Zaragoza: con 67 pasos superiores a estudiar.

Una vez determinados los pasos superiores que no cumplen con el gálibo necesario, el adjudicatario recabará los datos complementarios necesarios para realizar un estudio exhaustivo de la afección, planteando soluciones concretas que puedan resolver los problemas de gálibo de estas estructuras.

Esta actuación contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, y al número 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!