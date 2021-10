Adif adjudica obras de mejora de la catenaria entre las estaciones de Montoro y Córdoba

Adif ha adjudicado el contrato para el montaje de nuevo pendolado equipotencial en la línea aérea de contacto de un tramo de la línea ferroviaria convencional Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por la provincia de Córdoba, el comprendido entre las estaciones de Montoro y Córdoba Central, de aproximadamente 44 kilómetros de longitud.

El contrato se ha adjudicado a la empresa Montajes Eléctricos Vinaelectric por un importe de 702.719,15 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de cinco meses. El objetivo de esta actuación es aumentar la fiabilidad y regularidad de las circulaciones ferroviarias, optimizando la captación de energía eléctrica, además de incrementar la eficiencia energética mediante la disminución del gasto de mantenimiento.

Para ello, el contrato abarca los trabajos para sustituir el pendolado de tipo convencional de la línea aérea de contacto de este tramo de la línea por el equipotencial. También se procederá al desmontaje de las alimentaciones entre el sustentador y el hilo de contacto, que dejan de ser necesarias. Asimismo, en las zonas en las que sea preciso, se realizarán correcciones de altura, descentramientos y regulación del tensado de la catenaria.

La línea área de contacto o catenaria es la línea de transmisión eléctrica suspendida longitudinalmente sobre las líneas ferroviarias a través de la que los trenes captan la energía necesaria para circular.

De su lado, la péndola es el elemento vertical conductor que une el hilo de contacto de la catenaria con el cable de sustentación.

Con el incremento de consumo eléctrico de los nuevos trenes, se hace necesario sustituir las péndolas de tipo convencional por nuevas péndolas equipotenciales. Este nuevo modelo tiene un menor desgaste, menos pérdidas eléctricas y una mejor conductividad.

Los contratos para la sustitución de estos elementos contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

