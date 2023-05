Un acertante en Benamejí gana casi 640.000 euros de la Primitiva

Un acertante en Benamejí ha ganado 639.294,63 euros en el sorteo de la Primitiva de este jueves. Se trata de un premio de Primera Categoría (seis aciertos) que ha sido vendido en la administración de loterías número 1 de esta localidad, ubicada en la calle José Marrón, 22. La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 1, 2, 14, 20, 21 y 41. El número complementario ha sido el 5, el reintegro, el 8 y el Joker, 3816222. La recaudación del sorteo ha ascendido a 11.024.477,00 euros.

En el sorteo existe un boleto acertante de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad de 14.177.126,77 euros. Dicho boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 71.035 de Mairena del Aljarafe (Sevilla), situada en Atenea, 20.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), en la número 3 de Salou (Tarragona) y en el Despacho Receptor número 75.475 de El Vendrell (Tarragona).

