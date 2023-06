Abierto el plazo para las inscripciones del campus multiactividad para bebés y niños en Rabanales

La Universidad de Córdoba (UCO) ha abierto el plazo de las inscripciones para el campus infantil multiactividad en el Campus de Rabanales, un programa de actividades lúdico-deportivas especialmente diseñado para menores de cuatro a 12 años y monitorizado por técnicos deportivos, con contenidos en torno a múltiples deportes y actividades creativas para ocupar de forma activa y divertida el tiempo de ocio en las primeras semanas de las vacaciones estivales.

El campus se desarrollará de lunes a viernes en las tres primeras semanas de las vacaciones escolares estivales, desde el 26 de junio al 14 de julio. Según las edades, el campus esta dividido en tres modalidades: Baby, de cuatro a cinco años; Peques, de seis a ocho; e Infantil, de nueve a 12 años. En la modalidad de Baby se incluyen actividades de psicomotricidad, juegos cooperativos, talleres de manualidades y dibujo, y aprendizaje de natación.

En la modalidad de Peques, los contenidos incluidos son actividades de desarrollo de habilidades motrices, actividades de iniciación deportiva, juegos cooperativos, talleres de manualidades y natación (aprendizaje y perfeccionamiento). Y en la modalidad de Infantil, los niños participarán en deportes convencionales y alternativos, juegos tradicionales, juegos de mesa, actividades y deportes acuáticos. En las tres modalidades, el horario será de 8:30 a 14:30 y los turnos son del 26 al 30 de junio, del 3 al 7 de julio y del 10 al 14 de julio.

Además, los padres que lo deseen, siempre y cuando su hijo tenga más de cinco años, podrán inscribirlo en el taller tecnológico puesto en marcha por Robokids en el que tratarán los videojuegos, las construcciones de Lego, el diseño y la impresión en 3D, y la realidad aumentada, entre otras cuestiones.

En este enlace puedes conocer más información sobre el campus.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!