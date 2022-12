Las 109 'testigos' cordobesas de la aprobación del Estatuto y el primer Parlamento de Andalucía

El 28 de febrero y el 1 de marzo de 1981, Córdoba acogía la reunión de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces que aprobó el proyecto del Estatuto de Autonomía para su remisión a las Cortes Generales. El lugar de la celebración de tan solemne sesión fue el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. Y las mismas sillas que entonces fueron testigos de ese momento histórico para Andalucía, fueron utilizadas como símbolo de la autonomía después en otro día solemne: la sesión constitutiva del primer Parlamento de Andalucía en 1982, en Sevilla.

Tras las primeras elecciones autonómicas andaluzas, celebradas el 23 de mayo de 1982, la sesión de constitución del Parlamento de Andalucía se celebró en los Reales Alcázares de Sevilla el 21 de junio de ese mismo año. Quienes fueron los primeros 109 parlamentarios andaluces se sentaron en otras tantas sillas llevadas expresamente desde el Palacio de la Merced de Córdoba.

Ahora que se han cumplido los cuarenta años de aquel primer Parlamento andaluz, los Servicios de Biblioteca y de Documentación y Archivo del Parlamento de Andalucía han elaborado un monográfico que echa la vista atrás y comparte algunos de los hitos que marcaron esos años iniciales de la andadura parlamentaria. Y en ese documento publicado en la web del Parlamento, se recuerdan fechas, actos y detalles como el uso de las sillas que desde Córdoba fueron testigos mudos de la constitución de la Cámara andaluza.

“El primer Parlamento de Andalucía se constituyó el 21 de junio de 1982, lunes muy caluroso y primer día de verano, a las 11:00 de la mañana en el Real Alcázar de Sevilla. El lugar elegido para la sesión constitutiva fue el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla, cuya sala toma su nombre de la colección de paños que lo decoran, réplicas exactas de los originales del holandés Van der Goten dedicados a la conquista de Túnez por el emperador Carlos V”, recuerdan.

El documento que cuenta la historia de la primera sesión del Parlamento de Andalucía precisa el uso de las sillas trasladadas desde Córdoba. “El espacio se adaptó con un estrado al fondo, sobre el que se emplazó una mesa presidencial y, longitudinalmente, hasta la mitad del salón, dos tribunas de dos escalones cada una para los 109 diputados.

Las 109 sillas que se usaron como escaños procedían del Palacio de la Merced de Córdoba, sede de la Diputación Provincial, y son las mismas que diputados y senadores andaluces, miembros de la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía, usaron el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1981 cuando aprobaron el texto del Estatuto de Autonomía“.

La constitución de la primera Cámara andaluza fue el acto con el que culminaba un siglo de lucha autonomista de Andalucía. Y tras dar voz a los andaluces en las urnas, se constituía el Parlamento que les representaría.

Los resultados de los primeros comicios dieron la razón a los sondeos preelectorales: el PSOE-A ganaba en todas las circunscripciones y obtenía casi un millón y medio de votos (52,56%), seguido por Alianza Popular, con el 17,03% de sufragios. UCD conseguía un 13,05%, seguida por el PCA, con el 8,53%, y el PSA, con el 5,38% de los votos. El primer presidente de la Cámara andaluza fue el socialista Antonio Ojeda Escobar.

