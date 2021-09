La X Ruta Vespa Subbética se sitúa como elemento turístico de la provincia

El delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Ángel Pimentel, ha asegurado este martes que la X Ruta Vespa Subbética, que se celebra del 30 de septiembre al 3 de octubre, pone en valor la localidad cordobesa de Lucena y la comarca de la Subbética, siendo un recurso turístico más de esta zona tan importante de Córdoba y que, por tanto, "pone en valor a toda la provincia".

Durante la presentación de la ruta, que ha tenido lugar en el Santuario de Lucena, Pimentel, acompañado por los alcaldes de Lucena e Iznájar, Juan Pérez y Lope Ruiz, respectivamente, así como por representantes del Vespa Club Lucena, ha recordado que el pasado año, a causa de la pandemia por covid, no se pudo celebrar este evento de la forma habitual, sino que lo hizo con la creación de un mural.

En este contexto, el delegado de Turismo ha celebrado "el carácter de esta décima ruta, que es tanto nacional como internacional, puesto que vendrá gente de toda España e incluso del extranjero", aunque ha lamentado que por temas de aforo derivados de la pandemia serán un máximo de "500 inscripciones", a pesar del auge que está cogiendo la ruta.

"Una de las cosas también que me ha llamado mucho la atención y que me parece una gran idea", ha comentado el responsable de Turismo, es que al ser "una ruta para disfrutar, no es una carrera al uso, el propio participante es turista y visitante de la de la ruta", de modo que "puede visitar y puede recrearse con nuestra cultura, nuestra historia, nuestra gastronomía y los paisajes".

En este sentido, Pimentel ha hecho referencia al "tirón" que está teniendo turismo de interior a raíz de la pandemia y ha subrayado que "la Consejería de Turismo que dirige Juan Marín apuesta por este tipo de eventos, de hecho patrocinamos parte de este evento, ya que pone en valor a la Subbética y a Córdoba en el foco nacional e internacional".

Por su parte, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha puesto en valor la década que cumple este evento de la Subbética y que permite disfrutar del "entorno, paisaje y gastronomía de esta entrañable tierra cargada de encanto". Además, ha valorado la participación de motociclistas llegados de puntos como Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia o Madrid, haciendo "especial hincapie" en la delegación que llegará desde Castellón de la Plana, que será "bastante numerosa".

Por último el alcalde de Iznájar y presidente de la mancomunidad de la Subbética, Lope Ruiz, ha afirmado que Iznájar "tenía muchas ganas de acoger esta actividad", pues es un evento que "encaja muy bien dentro de la filosofía de trabajo de la mancomunidad y el municipio en lo que a promoción turística se refiere".

Este año, la ruta, organizada por Vespa Club Lucena, con la colaboración del Ayuntamiento lucentino y la Junta de Andalucía, está dedicada a las Vespas con sidecar, que irán las primeras en la comitiva, siendo la mayor concentración de España de este tipo de vehículo. La ruta tiene previsto recorrer la comarca de la Subbética con paradas en Iznájar, donde se hará un desayuno en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y Lucena, donde habrá charangas por las calles del pueblo.