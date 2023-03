Vecinos de Fernán Núñez niegan que atacaran al policía local e insisten en su actitud “altiva, abusiva y violenta”

Vecinos de Fernán Núñez y la familia del detenido el pasado fin de semana que han denunciado un presunto caso de abuso policial en el municipio han negado que atacaran al policía local que actuó en la celebración de las IX Jornadas Camperas de San Isidro y han insistido en la actitud “altiva, abusiva y violenta” del agentes.

En un comunicado en respuesta a las manifestaciones realizadas por los policías, los vecinos relatan que “nadie atacó a ningún agente ni con ni sin violencia, pero es la manera que tienen de justificar estos agentes la detención que llevaron a cabo”.

En su escrito, explican que “la actitud hostil por parte de los ciudadanos” ante los hechos que denunciaron sobre la actitud de un policía local que detuvo a un vecino, “quizás se debe a las malas formas y negativa de los agentes de policía al enfrentarse a dos personas que le pidieron mover el coche de policía (una para poder sacar su vehículo el cual estaban obstaculizando y otra para facilitar el tránsito de vehículos, coches de caballos, personas y caballos). Además de que estuvieron alrededor de 5 horas dentro del coche de policía sin salir, ni pasear por el recinto para prestar su servicio y atender sucesos que ese día pasaron (caída de un caballo de un ciudadano de la rambla, personas orinando en la vía pública, peleas, …). Hubo motivos suficientes para que todo/as los allí presentes mostraran su descontento”, aseguran.

Junto a ello, señalan al agente que detuvo a un vecino y piden que “no intenten justificar la actitud altiva, abusiva y violenta de los agentes con la falta de personal, porque eso no es motivo que justifique el servicio que prestaron, que fue nulo”. Los vecinos admiten que “quizás pudo haber insultos y faltas de respeto tras la detención ilegal del ciudadano y las lesiones que se le estaban causando una vez reducido, lo cual mucha gente presenció pese a que la intención de los agentes fue apartarlo para que nadie viese nada”.

En su escrito, explican que los vecinos -en alusión a la “muchedumbre”-, “en ningún momento insultaron ni increparon, a los agentes de policía- Estos agentes por el contrario sí que lo hicieron abusando de su autoridad hacia las dos personas a las que se negaron mover el coche de policía porque molestaba y hacia un ciudadano inocente con una ilegal detención. Esta muchedumbre opinó sobre las actuaciones porque existe el derecho de libertad de expresión, pero nunca insultando ni dirigiéndose con malos modales a los agentes”.

Los vecinos acusan a los agentesm asimismo, de permanecer en su coche sin prestar servicio de seguridad. “Después de tantas horas con el coche parado en el recinto ferial, no fueron capaces de solucionar el ”supuesto problema“ con el detenido delante de toda la muchedumbre, no. Esperaron a que se retirase a una zona donde apenas había gente, por suerte siempre hay quien vea, quisieron hacerlo a solas, delante de su mujer e hijo (menor de edad), para que nadie fuese testigo de la atrocidad que cometieron. No lo hicieron mirando por la ciudadanía ni por la privacidad del detenido como se pretende hacer ver, sino mirando por ellos y poder actuar a su libre albedrío. Es el modo de actuar de uno de los agentes en cuestión, con intimidación apartado de testigos”, denuncian.

Sobre los hechos, aseguran que el vecino detenido “en ningún momento mostró resistencia y mucho menos se mostró violento. No es su forma de ser. El agente avisó al detenido del arresto antes de tirarlo al suelo bocabajo, el cual no mostraba resistencia como mucha gente vio , por lo que ya tenía intención de hacerlo, haciendo de nuevo abuso de la autoridad”.

Sobre las formas en las que actuó el policía delante de la mujer e hijo menor del detenido, apuntan que “si hubiese sido un profesional, habría pedido a su mujer que se alejara con el niño para hablar con su marido y no que el menor tuviera que ser testigo de ese momento tan desagradable que quedará para siempre en su memoria”. “Es una detención injusta y sin motivos, y por tanto ilegal”, insisten.

Sobre el compañero del policía local que detuvo al vecino, señalan que “se mantuvo en todo momento al margen y callado, quizás porque no daba crédito a lo que estaba haciendo su compañero. Aunque finalmente lo haya terminado haciéndolo mal encubriéndolo, no todo vale por compañerismo. Una placa vale más que eso”.

“En ningún momento se lo llevaron para protegerlo de la gente. No nos engañemos. Era para protegerse ellos mismos de comentarios por esa injusta detención. La actuación policial en ningún momento se obstruyó ni por parte del detenido ni de ninguno de los allí presentes. En ningún momento se increpó ni acosó a ningún agente. Manifestamos nuestro malestar, indignación y temor ante el abuso de autoridad de este agente de policía. Como bien es conocido, no es un caso aislado, se repite en este pueblo y en otros pueblos vecinos por parte de este agente”, manifiestan los vecinos.

Por último, indican que los demás efectivos que se personaron en las dependencias de la Policía Local “no fueron llamados por la Policía Local ni por la Guardia Civil de Fernán Núñez, sino por una ciudadana que quiso denunciar el abuso de autoridad que se estaba ocasionando aquel día”. “Con el abuso de autoridad de este agente, así como de todos aquellos que actúen de igual forma, los/as ciudadanos/as no pueden recuperar la calma. Hay miedo e inseguridad”, aseguran. E insisten en que “todo el pueblo de Fernán-Núñez apoya al detenido y a su familia en estos momentos tan desagradables y surrealistas”.