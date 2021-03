Susana Díaz pide a Moreno dejar "el negocio" con la salud mientras la gente tiene que "trasladarse kilómetros para vacunarse"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dejen de hacer negocio" con la salud, al tiempo que "la gente no puede ir al médico o tiene que trasladarse 15 o 20 kilómetros para poder vacunarse" contra el coronavirus Covid-19.

En declaraciones a los periodistas en Posadas (Córdoba), acompañada por el secretario general del PSOE cordobés y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y el alcalde del pueblo, el socialista Emilio Martínez, Díaz ha subrayado que la Junta no puede "aprovechar la pandemia" para "hacer negocio con la sanidad pública --de más de 600.000 pacientes que se han derivado a la sanidad privada sólo 70 tenían Covid--".

Ha manifestado que "la gente no puede ir al médico cuando no se pueden pagar una PCR y se pasan días y días en sus casas confinados, esperando a que alguien los llame", al tiempo que "los abuelos y abuelas en los municipios donde no se está vacunando se tienen que trasladar 15 y 20 kilómetros para acceder a la vacuna", ha apuntado.

A su juicio, "eso significa romper la igualdad de todos los andaluces", a lo que ha apostillado que "si algo simbolizaba autonomía, autogobierno y Andalucía, era la defensa de la igualdad del acceso a la sanidad, viva donde se viva, el acceso a la educación en igualdad, viva donde se viva".

Por tanto, ha criticado que "la pandemia ha sido la excusa para algunos para quebrarla y que haya andaluces de primera y de segunda, andaluces que puedan ir al médico y andaluces que no puedan", así como los que "se pueden hacer una prueba de PCR si se la pueden pagar para dar tranquilidad a su familia y los que no se la pueden hacer si no tienen ese dinero", ha reprochado Díaz, entre otros ejemplos.

"¡Basta ya de hacer negocio con la salud de las personas!", ha exclamado la socialista, quien también ha exigido a la Junta que no puede "aprovechar la pandemia para recortar líneas educativas --con la eliminación de mil unidades en dos años--".

Ayuntamientos "demasiado solos"

Además, ha lamentado que el Gobierno andaluz ha dejado "demasiado solos" a los ayuntamientos durante la pandemia, mientras "los alcaldes están al pie del cañón", de ahí que haya hecho un llamamiento a Juanma Moreno a que "tenga sensibilidad con las administraciones locales" en la región.

Al respecto, ha exigido que "se mantengan los planes de empleo", al considerarlos "indispensables" ante la cifra de "más de un millón de parados", ha advertido Díaz, de cara a "complementar el esfuerzo que por parte de los ayuntamientos se lleva a cabo".

Asimismo, la secretaria general del PSOE de Andalucía se ha referido a la situación que vive el campo andaluz, ha recordado que los socialistas "siempre" han sido "sensibles" con esta realidad y se ha comprometido a "poner todo el empeño" en que "haya precios justos y se produzca un relevo generacional".

"Estaremos siempre al lado de nuestro campo y me consta que el Gobierno de España será sensible", ha incidido, por lo que ha reclamado a la Junta de Andalucía que "haga su trabajo" y exija "la trazabilidad de los productos que llegan del exterior y como la construcción de las infraestructuras hídricas necesarias".

Además de mantener un encuentro con militantes en la Agrupación Local Socialista, Susana Díaz ha visitado la sede de la firma Palomo Spain junto al modisto y ha manifestado que esta empresa "representa nuestro talento y simboliza la Andalucía de hoy que mira a un futuro moderno", mostrando "el orgullo de que lo haga desde la marca Posadas, Córdoba y Andalucía".

Por su parte, Antonio Ruiz ha destacado que "en el PSOE frente a los desvaríos de otros partidos políticos y las estrategias ajenas a la realidad, estamos en contacto permanente con las necesidades, las demandas y la realidad que se vive" y a la que, a su juicio, "parece ajeno el gobierno de la Junta, que en vez de estar pendiente de cuentas y cábalas, debería estar precisamente fijado en las demandas y necesidades que tienen los andaluces y andaluzas en relación a la pandemia y a cómo se va a salir de ella".

De igual modo, ha manifestado que los alcaldes son "la primera línea de batalla para luchar contra la pandemia, a pesar de la falta de ayuda de la Junta de Andalucía y su ninguneo a los alcaldes", de modo que "el PSOE va a seguir en el trabajo continuo y centrado, sin ningún tipo de distracción", ha apostillado. Tras su paso por Posadas, Susana Díaz visita los municipios de Guadalcázar, La Carlota y Palma del Río.