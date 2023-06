El PSOE puede perder otras dos alcaldías más tras los pactos postelectorales

El pasado 28 de mayo, el PSOE sufrió un gran descalabro en la provincia municipal. Los socialistas pasaron de tener 42 alcaldías (de 77) en la provincia de Córdoba a disponer a estas altura de 31, 21 con mayoría absoluta y diez con mayoría simple. De tener dos tercios de los ayuntamientos de la provincia a controlar menos de la mitad. El PP, por su parte, tiene garantizado el gobierno en 33 ayuntamientos (dos más ya que el PSOE) y podría hacerlo incluso en más.

A estas alturas, y tras los pactos postelectorales, el PSOE podría perder otras dos alcaldías que venía gobernando hasta ahora. La más importante es Puente Genil, donde dependen de un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida que no va a ser fácil. La que se da por perdida es Santaella, donde la formación independiente Somos Así ha pactado ya con el PP para desplazar al PSOE del gobierno local por primera vez en décadas. El PP, en este caso, sumaría una alcaldía más y tendría al menos 34.

En Puente Genil, el PSOE e IU llevan años siendo como el agua y el aceite. A principios del siglo XXI IU gobernó la ciudad y el PSOE fue una feroz oposición. De aquellos polvos, estos lodos. En 2019 el PSOE ganó las elecciones en Puente Genil pero con minoría. Los socialistas prefirieron gobernar con el apoyo de Ciudadanos a hacerlo con IU, que se ha convertido en Puente Genil en la gran oposición socialista.

El PSOE fue el segundo partido en votos en Puente Genil. Las elecciones las ganó el PP, en minoría, pero al PSOE y a IU le saldrían los números. La asamblea local de IU no está dispuesta a que Esteban Morales vuelva a ser alcalde. Solo se plantearían apoyar al PSOE en caso de que Morales dé un paso atrás. Los socialistas ya han advertido que no piensan dejarle caer. El caso se está negociando entre las direcciones provinciales del PSOE y de IU, sin que por el momento se haya alcanzado un acuerdo.

De lo que ocurra en Puente Genil depende también que Izquierda Unida se haga con el gobierno de Cardeña. En este pueblo del norte de Córdoba también ganó el PP, pero la suma de IU con el apoyo del PSOE le daría la alcaldía a la formación de izquierdas.

Los socialistas también dan por perdida a Santaella. En este municipio están solos. Somos Así es una formación independiente que se presentó a las elecciones municipales con una propuesta de cambio. La misma noche electoral ya había conversaciones con el PP, que les dará sus votos para desplazar a los socialistas de la Alcaldía.

Complicada es también para la izquierda la situación en Castro del Río, donde también ganó el PP, pero con mayoría simple. En este pueblo podría sumar Izquierda Unida una nueva alcaldía. Pero no solo depende del PSOE sino también del apoyo de una escisión de los socialistas: el único concejal de una agrupación de electores será clave. Nada está cerrado en este municipio.

A grandes rasgos, y salvo mayúscula sorpresa, estos serán los municipios donde el próximo sábado, que es cuando se constituyen los ayuntamientos, habrá noticia. En Puente Genil, la clave está en saber si el alcalde será del PP o del PSOE, en Santaella si finalmente el PP hace regidor a un independiente, en Cardeña si IU conquista el Ayuntamiento y en Castro del Río si la izquierda se une. En El Carpio se da por descontado el acuerdo, que le daría al PSOE el Ayuntamiento con los votos de IU. En este caso, los socialistas se irían a 32 alcaldías, por las 33 ya seguras del PP en toda la provincia de Córdoba.

