El PSOE critica que la Junta pretenda "eliminar unidades educativas y cerrar colegios públicos" en Córdoba

El secretario de Redes Sociales e Innovación Tecnológica del PSOE de Córdoba, Gonzalo Ariza, ha afirmado este lunes que el Gobierno andaluz de PP y Cs "no cree en la educación pública ni en los colegios del ámbito rural, porque ahí no hay negocio", y por eso "cierran colegios, suprimen líneas, eliminan unidades, imponen el pin parental, quitan fondos en las líneas educativas relacionadas con la igualdad y atacan la autonomía de los centros. Eso es lo que hacen las derechas en Andalucía y en Córdoba".

En este sentido y en rueda de prensa, Ariza ha señalado que "el consejero Imbroda y sus secuaces de Vox prefieren mover estudiantes a centros públicos masificados en las ciudades o municipios mayores, para que las familias puedan elegir centros privados o concertados, porque ahí está el gran negocio de quienes no creen en el derecho a la educación, sino en cobrar por educar", y ha añadido que "lo que está haciendo el trifachito de la Junta de Andalucía es atacar la educación pública".

El también alcalde socialista de Palenciana ha argumentado que "los colegios asientan población en el territorio, crean riqueza, educan en valores, desarrollan una pedagogía muy avanzada, permiten que muchos de nuestros pequeños municipios puedan seguir manteniendo señas de identidad propias y que puedan tener presente y futuro".

En este sentido, Ariza se ha referido a la situación concreta del municipio de Palenciana, alegando que su pueblo "se muere", y que "la última estocada" para ello "ha sido ejecutada por el consejero Imbroda y su mano derecha en Córdoba, la señora Troncoso".

El dirigente socialista ha explicado que "en la planificación que está haciendo la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba para el curso 21/22 hay supresión de unidades, de líneas y hasta de colegios, y este año le ha tocado al CEIP San José, donde se eliminará una unidad, concretamente la unidad de 4 años del ciclo de Infantil".

"Esta planificación ha sido remitida al centro y, aunque de momento se trata de un estudio, según conversaciones que ha mantenido el centro con la Delegación, lo más probable es que sea una decisión en firme", señalando Areiza que, "aunque no se puede esconder que la natalidad en Palenciana ha bajado, esa no es la excusa real, porque este año han entrado en Educación Infantil de tres años seis alumnos y el próximo curso entrarán a Infantil de tres años entre ocho y nueve niños".

Según lamentado Ariza, "es un ataque directo y a la yugular de la educación pública y todo porque la Consejería no quiere ocupar la plaza que deja por jubilación una maestra de Educación Infantil, no es un falta de alumnos, es que no quieren reponer plazas en centros rurales, no quieren que las escuelas de los pueblos sigan vivas, no quieren que la educación pública llegue a todos y en todos los rincones de Andalucía".

Por último, el secretario de Redes Sociales e Innovación Tecnológica del PSOE de Córdoba ha asegurado que "toda la comunidad educativa y todo el pueblo de Palenciana está dispuesto a reaccionar frente a este ataque, porque nuestro colegio es el corazón del municipio".

Ariza ha concluid señalando que "no puede ser que tras pasar un año muy complicado, en el que los centros educativos han estado absolutamente abandonados por la Delegación de Educación y en el que los ayuntamientos hemos hecho un esfuerzo económico y de recursos humanos sin precedentes, se nos castigue de esta forma".