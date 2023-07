La plaza de abastos de Puente Genil se convertirá en un gastromercado

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Puente Genil a finales del pasado año para la remodelación de su plaza de abastos para convertirla en un gastromercado, ha salido a licitación. Así se muestra en la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda, donde se ha publicado la oferta del proyecto. El plazo estará abierto hasta el próximo 7 de agosto a las 23:59 (hora peninsular).

El trabajo de remodelación fue presentado por el exalcalde del municipio, Esteban Morales, en el mes de septiembre. Este se enmarca en las ayudas otorgadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para apoyar al sector comercial, incluido en una de la línea de ayudas de Mercados Sostenibles perteneciente al Plan de Recuperación 2021, financiadas con los fondos europeos Next Generation.

Las obras de remodelación contarán con un presupuesto base de licitación -sin impuestos- de 529.985,11 euros. Según planteaban en la presentación del proyecto el objetivo de estas obras es “convertir la plaza de abastos en algo más polivalente y que permita ser un motor del comercio local”, indicaba Morales.

El espacio que ahora cuenta con varios puestos vacíos, se transformará en un espacio que abarcará, según avanzaba el diario de la localidad Solo Puente Genil, una primera zona donde se encontrarán los puestos del mercado tradicional. Después, en la segunda parte del edificio central se construirá un gastromercado con “una zona principal para la consumición y puestos temáticos perimetrales”. Por último, en el edificio anexo, se ubicará un espacio dedicado a la cultura “con una sala de usos múltiples”. El proyecto fue diseñado por el arquitecto pontanés Francisco Gómez Tejada.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!