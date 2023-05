El plan contra la sequía declara urgente una obra que permitirá usar el agua del Guadalquivir

El decreto contra la sequía aprobado el pasado jueves por un Consejo de Ministros extraordinario ha reservado una partida de 600.000 euros para una obra que busca garantizar el llenado de un embalse de la provincia. El proyecto prevé usar precisamente el agua del río Guadalquivir, cuando baje crecido. El plan es similar al que ya se ejecuta en San Rafael de Navallana y que permite que este embalse se pueda llenar cuando hay escorrentías en el Guadalquivir.

De esta manera, el Gobierno ha previsto una inversión de 600.000 euros para la limpieza del canal de bombeo del embalse del Arenoso, en Adamuz. El bombeo ha podido ser reactivado pero el canal está muy colmatado por la presencia de sedimentos, lo que impide que pueda subir una notable cantidad de agua desde el Guadalquivir. La limpieza urgente de este canal permitirá hacerlo.

El objetivo de estos bombeos es sencillo. El Guadalquivir es un río que aguas arriba funciona principalmente por escorrentías. Una fuerte tromba de agua en la provincia de Jaén o en el norte de Granada puede hacer que crezca. Esa tormenta no dejaría ni un litro en las cuencas de los embalses cordobeses, pero haría que el cauce del río aumentara. Para aprovechar ese crecimiento puntual se activan estos bombeos, que permiten elevar el agua desde el Guadalquivir hasta el interior de los embalses. Ya dentro, el proceso de potabilización es como siempre: las estaciones que tiene Emacsa en Navallana o Emproacsa en El Arenoso permiten que ese agua se pueda beber. Y garantizar además reservas que son exclusivamente para el abastecimiento de los ciudadanos.

Además, el decreto especial contra la sequía ha previsto otra partida de 600.000 euros, que se une a los casi nueve millones de la Confederación del Guadiana, que se destinarán a seguir mejorando el trasvase provisional entre La Colada y Sierra Boyera. Que ese trasvase funcione pero sobre todo que se logre potabilizar el agua es fundamental para garantizar el suministro de todo el norte de la provincia cordobesa.

Y por último se incluye una partida importante para conectar el embalse del Retortillo-Bembézar (en Hornachuelos) con el sistema de abastecimiento de agua de la comarca de Écija (en Sevilla). Será una especie de trasvase que permitirá mejorar las reservas de una zona de la provincia de Sevilla.

