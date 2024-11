La patronal asegura que ya se ha cosechado casi un 10% de toda la aceituna prevista en esta campaña

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado este lunes que “la producción de aceite de oliva en la provincia el pasado octubre fue de 5.372 toneladas, es decir, 1.000 más que el año pasado en la misma fecha, según los datos de la Agencia de información y control alimentarios (AICA)”, y hasta el momento se estima que “se ha cosechado aproximadamente entre un 8 y un 10% por ciento del total”, esperando que se generalice la campaña a lo largo del presente noviembre.

Asaja ha señalado en una nota que, por tanto, “con la lluvia de las últimas semanas, la estimación de la Junta de Andalucía para Córdoba se podría alcanzar, llegando a las 271.000 toneladas de aceite, un 78,7% más que la producción final de la pasada campaña, y un 28,1% más que la media de las últimas cinco campañas”. No obstante, según ha precisado, “todo son estimaciones que dependen de la climatología desde ahora a que finalice la cosecha”.

En cuanto a los rendimientos, “en regadío están en la media, aunque en algunos secanos los rendimientos no son buenos por el estrés hídrico que pasaron durante septiembre. Además, también hay aceituna que se está cayendo al suelo debido al agua caída en estos días”.

A nivel nacional, la producción en octubre fue de 35.989.31 toneladas, algo inferior a la del año pasado en este mes, cuando se alcanzó 38.638 toneladas. Las salidas han sido buenas, 103.280 toneladas, mientras que las existencias totales son 138.267 toneladas y el año pasado en esta fecha estaban en 216.026 toneladas.

La estimación de aceite de España es superior a la del año pasado, según el Ministerio de Agricultura, y es de 1.262.000 toneladas, “pero aún será inferior a la media de los cinco años anteriores, en los que no hubo sequía, es decir quitando los dos pasados, dicha media es de 1.400.000 toneladas. En cuanto al enlace, es el más corto de la última serie histórica, situándose por debajo de las 190.000 toneladas”.

No obstante, la organización agraria ha aclarado que “hay que analizar la campaña a nivel mundial, teniendo en cuenta que el 95% del aceite de oliva se produce en nueve países y, según diferentes estimaciones, habrá que considerar que, en la última semana, la producción en Grecia será menor por la sequía e incluso hay asociaciones de agricultores en este país que están solicitando ayudas a la Unión Europea por pérdida del 100% de la cosecha en determinadas zonas”.

En Italia y Marruecos la producción se prevé menor y en el resto de los países superior, “lo que llevaría a unas estimaciones de producción mundial de aproximadamente de 2,8 a tres millones de toneladas, que, si lo comparamos con la campaña 23/24, cuando se produjeron 2,51 millones de toneladas, supone que el incremento este año de disponibilidad de aceite de oliva será de un 10 a un 20% superior a la pasada”.

Asaja espera que “la bajada de precio que el aceite de oliva está teniendo estos días” para los agricultores, también “se refleje en los lineales, para que el consumidor puede beneficiarse, porque no es lógico que no se traslade y no favorezca al último eslabón”.

Finalmente, la organización agraria ha recordado que “los costes de producción del aceite de oliva han subido mucho en los últimos años y que, según la tipología de olivar, en algunos casos se han incrementado más del doble”, añadiendo Asaja que, “según los datos de consumo de aceite de oliva por persona, con lo que vale un cubalibre el consumidor tiene para cubrir su gasto de aceite de oliva durante más de un mes”.