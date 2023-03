La Junta autoriza una nueva fotovoltaica entre Bujalance y Pedro Abad

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía en Córdoba ha firmado una resolución por la que autoriza la construcción de un nuevo parque fotovoltaico en la provincia. En esta ocasión se trata de una central que ocupará parte de los términos municipales de Pedro Abad y Bujalance, en el paraje conocido como Puente del Hierro.

La iniciativa está promovida por la mercantil Generadora Eléctrica IV SL, localizada en la avenida del Brillante de Córdoba. Esta compañía ya presentó un proyecto en 2019 que modificó por ubicación y potencia. Finalmente, se ha autorizado uno de 46 megawatios (cuando el original era de 50).

En total, está prevista la construcción de más de 85.000 módulos entre estos dos términos municipales. La planta estará conectada con la central de transformación eléctrica Guadame, que es la que recibe la energía generada por la multitud de instalaciones que se han ido autorizando y construyendo en la zona.

Se calcula una inversión millonaria en una iniciativa que no ha contado con alegaciones en contra, según refleja la resolución de la Junta de Andalucía. Ahora, la compañía tiene vía libre para iniciar los trabajos.

