Inspección Educativa pide información a los centros que han difundido un vídeo reclamando agua potable en La Colada

Inspección Educativa de la Junta de Andalucía ha solicitado información a varios centros del norte de la provincia de Córdoba tras difundir un vídeo en redes sociales en el que alumnos han simulado escribir una carta a los Reyes Magos en la que piden solución a la falta de agua potable en el grifo, un problema que arrastra ya ocho meses.

Según ha podido conocer este periódico, Inspección desea conocer principalmente si los menores cuentan con la autorización familiar pertinente para ser filmados en un vídeo que posteriormente se ha difundido. Un director de un instituto ha reconocido a este medio la “sorpresa”, ya que la iniciativa se ha hecho con “total naturalidad y sin ningún ánimo de politizar”.

Por su parte, desde la Delegación de Educación en Córdoba del gobierno andaluz han señalado que esta petición de información no es por el fondo de la cuestión, es decir, el abordar la falta de agua potable en Los Pedroches y el Guadiato, sino que “es habitual hacer un seguimiento de las actividades que se realizan” en los colegios e institutos.

En el vídeo participaron 13 centros educativos de ocho municipios: IES Antonio María Calero, IES Los Pedroches, IES Ricardo Delgado Vizcaíno, Colegio La Inmaculada y Los Salesianos (Pozoblanco); IES Jerez y Caballero e IES Padre Juan Ruiz (Hinojosa del Duque), IES La Jara (Villanueva de Córdoba), IES José Alcántara (Belmez), IES Florencia Pintado (Peñarroya-Pueblonuevo), IES Cecilio Jiménez (El Viso), IES Juan de Soto Alvarado (Belalcázar) e IES Lope de Vega (Fuente Obejuna).

