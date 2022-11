Expomiel, la feria donde encontrar hidromiel, la bebida de los vikingos, o miel de aguacate con sello cordobés

Con 25 años a sus espaldas, la Diputación de Córdoba ha dado la bienvenida este viernes a la feria apícola Expomiel, muestra que reunirá hasta el domingo a productores de Córdoba y del resto de Andalucía y que es fruto de la colaboración entre la institución provincial, la Universidad de Córdoba - a través del Centro Andaluz de Apicultura Ecológica - y COAG-Andalucía. En esta ocasión, Expomiel ofrece a sus visitantes un total de 23 expositores, 13 de ellos de apicultores, envasadores y productores de miel, procedentes de las provincias de Córdoba (Hornachuelos, Villa del Río, Montoro, El Viso y Palma del Río), así como de Málaga, Cádiz y Sevilla; y el resto, dedicados a empresas de maquinaria y utensilios utilizados en apicultura.

Año tras año, empresas dedicadas a este sector, que reclama una mayor difusión entre la sociedad, trae a esta feria los productos más conocidos así como otros que se van abriendo paso en el mercado, como la hidromiel que ofrece la empresa villarrense Mielinízate. Este producto es la bebida vikinga y se produce a base de la fermentación de la miel, obteniendo sabores parecidos a la sidra o al vino. Esta misma empresa también pone a la venta higos de chocolate bañados en miel. Mención también para la miel de almendras que ha llegado directamente a Córdoba desde Lora del Río de la mano de Loramiel.

En la provincia, la apicultura da trabajo a más de 300 familias y hay más de 514 explotaciones apícolas, por lo que este sector está presente en 50 de los 77 municipios de Córdoba. En términos económicos, la producción agraria de esta actividad supera los dos millones de euros. A estas cifras contribuyen empresas como Corduba Miel, que entre su cartera de productos está la miel de aguacate y la de madroño, que deja cierto sabor amargo con reducto a miel.

Otros puestos muestran cómo la miel está más que asentada en otros sectores, como el de la cosmética o el cuidado de la piel, y cómo cada vez son más las familias que optan por realizar paquetes regalos con productos de miel para entregar en eventos destacados como bautizos o comuniones.

Para acercar a la ciudadanía el proceso de extracción de la miel, Expomiel cuenta con un stand con materiales de uso como el cazapolen, alzacuadros, espátulas o cepillas, que se utilizan para barreras las abejas de los cuadros que se retiran de las colmenas.

Córdoba tiene en el Campus de Rabanales el Centro Andaluz de Apicultura, que realiza tareas de docencia, asesoramiento técnicos e investigación. Además, intenta aplicar un modelo de investigación participativa en la que el sector apícola colabora en el diseño de las líneas en las que se trabaja y participa en la fase final, realizando ensayos asesorados por el Centro en colmenares comerciales en plena producción.

La feria Expomiel cuenta con actividades paralelas, como las tradicionales jornadas técnicas, que se celebran el sábado y reunirán a más de 300 personas, entre profesionales e investigadores del mundo apícola. En los tres días de la feria habrá catas dirigidas al público y se celebrará el tradicional Concurso de Calidad de Mieles, en el que se otorgarán tres primeros premios y tres accésit en las modalidades de mieles monoflorales, multiflorares y ecológicas.

