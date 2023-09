La Diputación convoca 22 plazas de arquitectos, técnicos, ingenieros y delineantes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública la convocatoria de 22 plazas de la Diputación de Córdoba en cinco puestos diferentes: arquitectos, ingenieros -de obras públicas e Industrial-, delineantes y técnicos. La convocatoria es mediante el sistema de oposición por turno libre.

En concreto, las plazas vacantes corresponden a seis de arquitecto técnico, seis de ingeniero técnico de obras públicas, tres de ingeniero técnico industrial, cinco de delineante y dos de técnico superior de inventario artístico.

Para poder participar en las convocatorias será necesario tener la nacionalidad española y ser mayor de 16 años, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

Además, el solicitante deberá tener el título exigido para cada plaza: técnico superior en proyectos de edificación o de obra civil, para el puesto de delineante; ingeniero o arquitecto, para las plazas de técnico superior de inventario artístico; y arquitecto técnico, ingeniero técnico de obras públicas e ingeniero técnico industrial, para el resto de plazas.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde este martes.

