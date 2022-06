Denuncian las condiciones de las dependencias policiales en Fernán Núñez

La Sección Sindical de SIP-AN de la Policía Local de Fernán Núñez ha denunciado a través de un comunicado que desde hace varios años vienen “presentando quejas verbales y escritas” al Ayuntamiento “sobre las condiciones en materia de seguridad y salud con que tienen que realizar su trabajo diario en la dependencias policiales”.

“Una vez constatado por el paso del tiempo que nuestras quejas transmitidas de forma verbal, en primera instancia, no han sido consideradas por parte del Ayuntamiento con vista a adaptar las dependencias de la policía local de Fernán Núñez a la normativa vigente en materia de seguridad y salud, se entrega escrito, en segunda instancia, dirigido alcalde” el 15 de enero de 2021“, señalan, en el que denuncian el incumplimiento de la ley que fija ”las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y zonas peligrosas“.

Los policías denuncian que “en las dependencias no existe el espacio mínimo de seguridad para cada trabajador exigido por la normativa”, que “no disponen de los vestuarios obligados por normativa”, con policías que se visten y se desvisten en la zona, en una plantilla con policías de ambos sexos. “Las dependencias no disponen de sala de descanso y comida obligada por normativa , por lo que los agentes comen en las mismas mesas que realizan su trabajo”, agregan. También denuncian que “las dependencias no disponen de aseos privados, por lo que los agentes tienen que utilizar los aseos públicos del Ayuntamiento”.

Además, se denuncia otras deficiencias más relevantes que afectan tanto a los agentes como a los ciudadanos que se atienden en estas dependencias. “Las dependencias no están compuestas de ningún espacio aislado donde se pueda atender a una víctima de delito o persona perjudicada, respetando su derecho a la intimidad e integridad, puesto que únicamente se dispone de una habitación para el servicio de guardia y otra para el Oficial-Jefe”, afirman.

“Las dependencias policiales poseen un armero de 14 compartimientos, el cual se encuentra en la habitación del servicio de guardia junto a uno de los dos puestos de trabajo, con la particularidad de que para acceder a este armero hay que abandonar dicho puesto de trabajo”, afirman. “Lo más grave es que diariamente se manipulan armas de fuego en esta habitación teniendo en cuenta el peligro que conlleva tanto para los agentes y ciudadanos que acceden a estas dependencias”, exponen.