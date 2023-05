Andalucía solicita una autorización excepcional para hacer frente a la oruga peluda

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha adelantado en Córdoba que la Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que solicite una autorización excepcional a la Unión Europea para poder utilizar “mecanismos válidos, probados y testados a lo largo de los años que permiten hacer frente a la oruga peluda”.

Lo ha hecho tras anunciar que, “en previsión contra la sequía y sus efectos”, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía está “elaborando una orden, que se publicará de manera inminente, para adelantar el descorche” de los alcornoques, “previsto para el 1 de junio, a la semana que viene”, todo ello “con el único objetivo de que esta actividad no se pierda por causa de la sequía”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Aguilar de la Frontera (Córdoba), donde ha visitado el Proyecto 'Framework', Fernández-Pacheco ha señalado que, de este modo, el Gobierno andaluz atiende “la solicitud que el sector nos ha planteado”, recalcando que “genera hasta 30.000 toneladas” de corcho al año, así como “beneficios por encima de los 90 millones de euros, la creación de muchísimos puestos de trabajo y la fijación al territorio en entornos rurales”, por lo que se trata de “un sector fundamental que no es ajeno a la situación de la sequía”.

En este contexto, el consejero ha expresado que la actividad del corcho se realiza “en muchísimas provincias de nuestra comunidad autónoma, pero, de manera muy especial, en la provincia de Cádiz”, en concreto en el Parque de los Alcornocales, que, tal y como ha subrayado, “está sufriendo una plaga de Lymantria”, u oruga peluda, que tiene “en jaque a la riquísima biodiversidad de una de las grandes joyas naturales del patrimonio ambiental de Andalucía”.

Así, Fernández-Pacheco ha detallado que “una superficie por encima de las 60.000 hectáreas se está viendo afectada”, lo que perjudica “a los árboles y, por lo tanto, a la biodiversidad”, al igual que “al sector del corcho”, siendo ésta “una realidad que podríamos evitar pero que, desgraciadamente, no podemos por no contar con las herramientas adecuadas”.

“Por eso, desde la Junta de Andalucía hemos solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que solicite una autorización excepcional a la Unión Europea para poder utilizar mecanismos válidos, probados y testados a lo largo de los años que permiten hacer frente a la oruga peluda”, ha señalado el consejero, quien ha lamentado que “la contestación del Ministerio ha sido que no”, según ha continuado.

Al respecto, ha criticado el Gobierno de España “no quiere ni siquiera intentar esa autorización excepcional a la Unión Europea que otras veces se ha concedido para el uso de productos que está demostrado que no dañan a la biodiversidad pero que sí son capaces de hacer frente” a la oruga.

“Nos preguntamos por qué. La provincia de Cádiz, el conjunto de Andalucía, merece saber por qué el Ministerio no quiere solicitar esa autorización excepcional”, ha afirmado Fernández-Pacheco, quien se ha preguntado “¿por qué el Parque de los Alcornocales no forma parte de la hoja de ruta del Gobierno de España? Quizá porque no es capaz de darle los votos que otros parques naturales sí”, ha apostillado.

“No entendemos esa actitud y volvemos a reiterar, en base a la lealtad institucional que ha de caracterizar siempre la actuación de la Junta de Andalucía y del resto de administraciones, que replanteen esa posición y que, por favor, soliciten una autorización excepcional a la Unión Europea” para que el Gobierno andaluz y la Dirección del Parque Natural de los Alcornocales puedan contar “con los medios adecuados que nos permitan hacer frente a la Lymantria que, hoy en día, pone en jaque una de las grandes joyas ambientales que tiene Andalucía”, ha concluido el consejero.