Al-Zahara pide a Sadeco actuar en “puntos negros” y acortar los plazos del plan de limpieza de la ciudad

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al Zahara, Antonio Toledano, ha pedido a la empresa municipal de saneamientos (Sadeco) reducir el plazo estimado para la aplicación del anunciado nuevo plan de limpieza, así como una reunión con los consejos de distrito para conocer “los puntos negros” de cada uno. Igualmente, ha reconocido a Cordópolis la labor y la implicación de la empresa y el Ayuntamiento con la limpieza de la ciudad.

Este martes se ha presentado el nuevo plan de actuación de Sadeco, en el que se irán incorporando limpiezas más exhaustivas, con equipos completos de trabajadores, distrito a distrito. Toledano ha pedido que “los plazos se acorten lo máximo posible”. Aunque ha reconocido que “es una buena noticia que la limpieza se tome en serio y que el alcalde -José María Bellido-, se ponga manos a la obra para remediar la situación precaria de la situación de limpieza de la ciudad”.

Además, para estas limpiezas por distritos le gustaría que hubiese un diálogo entre la empresa municipal y los consejos de distrito en el que estos les expliquen “los puntos negros” de cada uno. De esta manera podrán saber “dónde trabajar lo antes posible”. Y es que, según ha asegurado el representante de los vecinos, en cada uno de los distritos existe una problemática distinta, “por ejemplo, unos tienen más terrenos baldíos, y otros tienen el problema de los alcorques”. Por lo que ha indicado que “la limpieza es fundamental en todos”.

Desde la Federación han mostrado también su deseo de conocer qué va a ocurrir con las papeleras retiradas el pasado mes de mayo por Sadeco. “Hay que ver si se van a reponer, o no, y consensuar con los vecinos también dónde ponerlas; y si se van a instalar más”, ha expresado el presidente de esta.

Por otra parte, ha reconocido echar en falta “que no se haya comentado nada de las zonas privadas de uso público”, en las que llevan trabajando desde la Federación. “Necesitamos saber qué va a pasar, hay que hacer un trabajo para ver cómo se van a gestionar”, ya que estas son zonas de uso público que “en muchas ocasiones” corren a cargo de los vecinos y vecinas de cada zona. Por ello, ha pedido “una reunión con Sadeco” para ver dónde se encuentran y “cómo se van a gestionar”.

Por último, Toledano ha resaltado la necesidad de “hablar con el Ayuntamiento para que no ocurra con el tema de los naranjas como el año pasado”. Los vecinos necesitan conocer cuál va a ser la actuación este año para que no se vuelva a repetir la situación que, según ha expuesto, ha sido “un quebradero de cabeza” para todos ellos. Igualmente, ha reconocido la implicación por parte del Gobierno local y Sadeco con las labores de limpieza en la ciudad, a falta de estas cuestiones que esperan solucionar.

