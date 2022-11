Vox acusa al gobierno local de “querer tapar” el 'caso Infraestructuras'

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, se ha referido este martes al hallazgo de presuntas irregularidades en nuevas facturas del área de Infraestructuras y ha afirmado que “es sorprendente la estrategia de este gobierno municipal de querer tapar lo que está sucediendo”.

Este martes, el gobierno local daba a conocer que se ha detectado que en diversas facturas pendientes de pago hay dudas de que se hayan llevado a cabo realmente los servicios y prestaciones por los que se ha facturado. Asimismo, se ha comprobado un aumento de facturas de menos de 500 euros, umbral económico a partir del cual se habían reforzado los controles para evitar presuntos fraudes como los que se investigan ya en los tribunales en contratos del área de Infraestructuras.

“Hoy (martes) nos hemos levantado con una nueva comparecencia de prensa donde el gobierno municipal aparece como el descubridor de las posibles corruptelas, como el que está destapando el bacalao cuando es absolutamente falso. Es un tema que en su día llevó a fiscalía Amparo Pernichi -en su día concejala de IU que denunció públicamente por primera vez en 2020 irregularidades en Infraestructuras-, que en paz descanse, y de eso hace ya dos años”, ha recordado Badanelli.

La portavoz municipal de Vox ha rseñalado que “a día de hoy seguimos descubriendo que se sigue jugando con el dinero, que se siguen haciendo contratos irregulares. Tendrá que explicar, el gobierno y el alcalde, por qué no han puesto las medidas necesarias para que esto no siga pasando. Y no son facturas de menos de 500 euros, esas también, es un coladero los contratos menores, los de menos de 15 de 30, que determinan que se ha robado dinero a espuertas en base a los datos que barajamos”.

Badanelli ha afirmado que “de confirmarse tendrán que responder pasados y presentes porque algunas facturas son de 2022. El gobierno debe pensar que a lo mejor esto está pasando en el Imtur, que Vox lleva denunciando mucho tiempo, está pasando en el Imdeco porque aquí los contratos menores vuelan”.

Por último, la portavoz de Vox ha sentenciado asegurando que “el gobierno no puede comparecer como si fueran los defensores de la patria. Es su gobierno el que no ha sido capaz de detectar esto y lo ha seguido permitiendo por omisión o por acción. Porque la culpa siempre es del jefe, las inauguraciones, las luces, los paseos, lo bueno trae la foto del alcalde, ¿Y lo malo? El responsable es el alcalde. Vigilen porque esto lo lleva Vox denunciando mucho tiempo en varias delegaciones y asuma la culpa”, concluye.