¿Dónde y cuándo ver a los reyes magos a su paso por Córdoba?

Este viernes 5 de enero, Córdoba se convierte en la ciudad de la ilusión para los más pequeños con la llegada de los reyes magos. Este año, a la cabalgata oficial se suman otras dos en barrios de Córdoba, además de las que se celebran en las barriadas de la ciudad.

La principal es la gran cabalgata, que este año organiza por primera vez la empresa Grupo Mundo, aunque con la ayuda de la Federación de Peñas. Como todos los años, esta comitiva y sus carrozas saldrá a las 17:00 desde la plaza de Santa Tereza, para terminar, con sus majestades a caballo en la plaza de El Alpargate, donde hará una ofrenda al Niño Jesús y celebrarán una fiesta en la Iglesia de El Rescatado.

El recorrido es el siguiente: plaza de Santa Teresa, avenida de Cádiz, plaza de Andalucía, puente de San Rafael, avenida del Corregidor, avenida de Vallellano, paseo de la Victoria, ronda de los Tejares, plaza de Colón, avenida de los Molinos, avenida de las Ollerías y avenida Agrupación Córdoba (acabará poco antes de la glorieta de Chinales).

La Cabalgata contará con 14 carrozas, tres bandas de música, cinco pasacalles, un grupo de baúles y la guardia real de cada uno de los reyes magos. Además, colaborarán el Hospital Reina Sofía, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el cuerpo de Bomberos y los carteros de Correos.

Cuando esté llegando a término de la comitiva oficial, arrancarán las cabalgatas de Ciudad Jardín y Valdeolleros. En Ciudad Jardín se repite este año el formato. Los reyes tienen previsto salir a las 21:00, para subirse a las carrozas y comenzar el recorrido en la calle Lope de Sosa. Desde ahí, el recorrido completo es el siguiente: Lope de Sosa, 31, avenida Gran Vía Parque, calle Maestro Priego López, Camino de los Sastres, Miguel Benzo, Antonio Maura, Plaza Costa Sol, Damasco, Avenida del Aeropuerto avenida Guerrita, Manuel Fuentes Bocanegra, avenida de Manolete, José María Martorell, Manuel Cano El Pireo, Manuel Fuentes Bocanegra y Plaza de Matías Prats. Después, se hace el recorrido a la inversa.

En Valdeolleros, la presencia de los reyes magos es casi una novedad, pues hace 20 años que el barrio no tenía una cabalgata propia. Esta cabalgata comenzará justo después de que finalice el desfile organizado por el Ayuntamiento de Córdoba, sobre las 21:00 o 21:30, y su duración será de dos horas.

El recorrido que hará la cabalgata es el siguiente: IES Grupo Cántico, Avenida Virgen de las Angustias, Fuente de la Salud, Glorieta de Núremberg, Avenida de los Almogávares, Glorieta Cruz de Juárez, El Castaño, Los Chopos, El Algarrobo, Cruz de Juárez, Avenida Virgen de las Angustias, Don Lope de los Ríos, Espejo Blanca, La Higuera, La Palmera, Los Chopos, El Algarrobo, Cruz de Juárez, Los Plateros, Carlos Cano, Pintor Racionero Castro, Pintor Aguilera Amate, Pintor Ramírez, Avenida de los Almogávares, Catalañazor y Plaza de Valdeolleros, donde finalizará el recorrido.

Además, como cada año, sus majestades los reyes magos visitarán las barriadas periféricas de la capital de en Alcolea, Cerro Muriano, Santa Cruz, El Higuerón, Villarrubia y Trassierra. Todas las cabalgatas tendrán su recorrido el día 5 de enero, con la excepción de Alcolea, que celebrará otra el día 6 de enero.

Los itinerarios y horario de las Cabalgatas de Reyes Magos en las barriadas periféricas serán los siguientes. La cabalgata de Alcolea del 5 de enero comenzará a las 15:30 y las carrozas saldrán de la nave en calle Huertos de Alcolea s/n (camino paralelo a NIV, km 392.2) y entrarán en Alcolea por calle Antigua Carretera de Madrid, parada frente a Iglesia, saliendo a N-IV dirección al Barrio del Ángel sobre las 15:50 horas. Llegarán al Barrio del Ángel sobre las 16:00 siguiendo su recorrido por calles Galapagar, Iglesia y Chancillarejo (ida y vuelta) saliendo a N-IV en dirección a Alcolea sobre las 18:45. La entrada en Alcolea, sobre las 19:00, será por las calles Antigua Carretera de Madrid, Capricho volviendo a Antigua Carretera de Madrid, Sierra de Gredos, Pedro Agustín Echevarría, Antigua Carretera de Madrid (ida y vuelta), por Acequia, Travesía Calle Acequia, Cabo Carmona, vuelta a Antigua Carretera de Madrid, terminando en Centro Cívico y volviendo a la nave en Calle Huertos de Alcolea sobre las 22.00 horas.

El día 6 de enero, también en Alcolea, las carrozas saldrán a las 10:30 de la nave en calle Huertos de Alcolea s/n (camino paralelo a NIV, km. 393,2), dirección a Urbanización los Amigos, carretera Hospital Psiquiátrico, Urbanización El Sol, calle Luna, dirección Urbanización Valenzoneja, vuelta a Urbanización El Sol, calles Cielo, Sol para entrar en Urbanización Encinares de Alcolea por Avenida Encinares, calle Roble y vuelta a Avenida Encinares donde finaliza aproximadamente a las 14.30 horas.

Por su parte, en Santa Cruz, las carrozas saldrán a las 18:00 desde la nave municipal, pasando por las calles 11 de Septiembre, Avenida 1 de Mayo, Calle Ancha, Plaza de Andalucía, Calle Merina, Avenida 1 de Mayo y final en la calle 11 de Septiembre sobre las 20.00 horas.

En Cerro Muriano, la cabalgata comenzará a las 17:00. Sale del Centro Guadalinfo en Calle Vistalegre, y pasa por Acera Santa Barbara, Profesora Catalina Castro, Plaza Andalucía, calles: Cervantes, Acera de la Vía, Paso a Nivel, Carretera, Vereda, Eucaliptos y Media Luna, finalizando, sobre las 19.30 h en carpa junto al Polideportivo.

Ya en el distrito Noroeste, en El Higuerón, la cabalgata saldrá a las 15:30 desde el cuartel en dirección a la Urbanización de Majaneque donde comienza su recorrido, siguiendo por las urbanizaciones Golondrina, Polígono Quintos, Fontanar de Quintos, Ctra Puesta en Riego, Glorieta Aeropuerto, Piensos Aeropuerto, Centro Control Animal de SADECO, Camino Abejorreras, Glorieta Vulcanizados Aeropuerto, Glorieta Piensos Aeropuerto, Calle del Portillo, Iglesia San Isidro Labrador, Viaducto Renfe, Avda. principal Higuerón, Calles: Ferrocarril, Cantero Juan de Ochoa, Escritor Páez Valenzuela, principal, Aguilarejo Bajo, Ctra Palma km 7, Cruce Higuerón, Ctra Palma dirección Villarrubia, Urb. Las Pitas, Restaurante las Torres. Final Ctra Palma km 7 Angua Algodonera.

En Villarrubia, el cortejo comenzará media hora más tarde, a las 16:00, y partirá desde la Cañada Real Soriana para seguir por Avda. de la Pedanía (hasta rotonda calle Danubio que cruza carretera A-431), Calles Danubio, Río Tamesis, Río Ródano, Rio Mississipi, Camino de la Basda, rotonda, A-431 con salida en la rotonda Calle Danubio hacia la Avenida de la Pedanía, Veredón de los Frailes y vuelta por la vía de servicio (viaducto), viaducto de Villarrubia, calles Azucarera, Guadalquivir, Dureo, Azucarera, viaducto dirección a núcleo urbano de Villarrubia, Avenida de la Pedanía, Avenida de la Concordia, Plaza Dr. Gregorio Gracia, Plaza Aragón, Calle Guadiaro, Avenida de la Pedanía, Calle de la Parroquia, Plaza de los Ríos, calles Névalo, Henares, Anzur, Plaza de los Ríos y final de recorrido en la calle de la Parroquia junto a escenario público a las 21.00 horas.

Por último, en Trassierra saldrá a las 17:30 desde el Centro de Penial, Los Pinos, Calle Córdoba, Cruce de la Virgen, vuelta a Calle córdoba, Centro Cívico y final en Centro de Penial.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!