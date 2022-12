Vecinos del casco histórico reclaman al alcalde que lleve al Pleno una propuesta que les permita instalar placas solares

Representantes de seis asociaciones de vecinos del casco histórico de Córdoba y del Consejo de Distrito Centro han reclamado este martes al alcalde, José María Bellido (PP), que retire al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes (PP), las competencias relativas a la autorización de instalaciones de energía solar, y que lleve “al Pleno una propuesta concreta para autorizar la instalación de paneles solares en el casco histórico”, que la GMU impide, a pesar de un acuerdo de Pleno, adoptado por unanimidad en octubre de 2021, que le insta a permitirlas.

Con una concentración ante el Ayuntamiento, los representantes vecinales del casco histórico han recordado que esta amplia zona de la ciudad se está viendo afectada por un “proceso de deterioro y despoblamiento”, al que contribuye “la escasez, cuando no ausencia, de servicios básicos, y no se trata solo de supermercados o farmacias, sino de la no cobertura de fibra óptica en grandes manzanas del casco, y de equipamientos públicos en general”, a lo que se suma “el progresivo aumento de establecimientos turísticos” en viviendas, “que dificultan la vivienda residencial y el mantenimiento de barrios vivos”.

Pero es que, además, según ha señalado el portavoz de las asociaciones vecinales del casco, Juan José Giner, “las 32.000 personas que aún habitamos en el ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba” sufren “otra discriminación nueva: la imposibilidad de instalar paneles solares para autoconsumo eléctrico”, pues, “mientras que desde todos los organismos e instituciones se llama, justificada y urgentemente, a combatir el cambio climático, la GMU no concede licencias para la instalación de paneles solares y tampoco aporta ningún tipo de alternativa, propuesta, o regulación específica que nos saque de este callejón sin salida”.

Esta “discriminación”, según han señalado los representantes vecinales, “afecta también de manera importante a nuestros bolsillos, al seguir mes tras mes enganchados a las facturas del oligopolio eléctrico y sin escapatoria”, y aunque entienden los vecinos que en el casco histórico “son necesarias algunas cautelas con la parte declarada Patrimonio de la Humanidad o en el entorno de los BIC repartidos por la Medina y la Axerquía, resulta llamativa, la licitación para instalar paneles solares en el propio edificio del Ayuntamiento”, situado en el casco histórico y junto al Templo Romano.

Por todo ello y dado que el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, “viene incumpliendo” de forma reiterada sus promesas a los vecinos “y retrasando 'sine die' una solución”, las asociaciones vecinales del casco histórico han reclamado al alcalde “que asuma esta competencia, ahora delegada en la GMU, relevando a Salvador Fuentes de la obligación, reiteradamente incumplida, de presentar soluciones para la instalación de paneles solares en el casco histórico, y proceda inmediatamente a abrir un proceso de consulta sobre los documentos que hasta ahora se hayan podido elaborar para presentar al Pleno una propuesta concreta para autorizar la instalación de paneles solares en el casco histórico”.