Urbanismo cierra el parque canino de Fátima para mejorar el terreno

La Zona de Esparcimiento Canino (ZEC) ubicado en Fátima, en la zona de Levante, ha cerrado desde este jueves y hasta el 13 de noviembre para trabajos encaminados a mejorar la superficie.

El tiempo y el uso de este parque canino, como ocurre en otros de la capital, provocan que el césped se estropee, por lo que Urbanismo ha decretado su cierre temporal hasta que se mejore el terreno. Según fuentes municipales, por el momento solo se está sembrando mediante hidrosiembra en parte de esta ZEC.

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Sadeco, construyó el primer parque canino de la ciudad en 2017 y se ubicó en la zona del Parque Cruz Conde. La capital ya cuenta con 14 repartidos por los diferentes barrios y en zonas más alejadas como Paraíso Arenal, Villarrubia y Alcolea.

