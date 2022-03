La Universidad de Córdoba mantendrá sus relaciones con Cuba e Irán pero no con Rusia y Bielorrusia

La Universidad de Córdoba (UCO) mantendrá sus relaciones con las Universidades de Cuba e Irán. Así lo ha señalado el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a pesar de que el pasado jueves señaló que la colaboración con profesores cubanos e iraníes podría congelarse si no rechazaban las acciones militares hacia Ucrania por parte de Rusia.

Gómez Villamandos declaró que esta cuestión sería abordada este lunes en el Consejo de Dirección de la UCO, desconociendo los profesores o centros que se verían afectados. Este lunes, Villamandos ha corregido que Cuba e Irán, con las que mantienen "mucha relación", se abstuvieron de votar en la resolución contra la invasión Rusa en un Ucrania en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. A pesar de que las declaraciones de Villamandos fueron un día más tarde de conocer la lista de países que se habían abstenido o que habían votado en contra o a favor.

Los cinco países que se opusieron a esta resolución fueron Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, con quienes el rector de la UCO ha expuesto que no mantienen ninguna relación, salvo con la dos primeras. En la reunión del Consejo de Dirección de la UCO que se mantendrá este lunes, se concretarán "los pasos que se van a dar en el sentido de congelar las relaciones con las distintas universidades". Contribuyendo así "al aislamiento" de Rusia donde "la mayoría de las universidades han hecho comunicado en el que apoyaban la intervención de Ucrania"

Gómez Villamandos ha expuesto que "se cortará totalmente las relaciones institucionales, intercambio de profesorado o estudiantes" con Rusia y Bielorrusia. Aunque ha señalado que a los estudiantes que ya se encuentran aquí les han transmitido su apoyo ya que "no hay ningún problema con las personas". Asimismo han ofrecido su ayuda en toda cuestión desde el punto de vista personal. Por último, ha informado de que la UCO se encuentra barajando la posibilidad de organizar una manifestación para mostrar el rechazo al conflicto bélico.

