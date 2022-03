La Universidad de Córdoba romperá relaciones con profesores cubanos o iraníes si no rechazan la invasión rusa

La Universidad de Córdoba (UCO) da un paso adelante contra Rusia por la invasión de Ucrania. Si el pasado miércoles, el rector, José Carlos Gómez Villamandos, en calidad de presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), recomendaba suspender las relaciones científicas con las universidades rusas, este lunes se debatirá en el Consejo de Dirección de la UCO elevar la presión y romper relaciones académicas con los profesores cubanos o iraníes que no expresen su rechazo a la escalada belicista de Rusia.

Gómez Villamandos lo expresó el pasado jueves antes de un acto académico. El rector reconoció que la UCO no mantiene relaciones con centros rusos, si bien sí que se hay relaciones con investigadores cubanos e iraníes con los que la colaboración podría congelarse si no hacen una declaración contraria a las acciones militares de Rusia en Ucrania. El Consejo de Dirección de la UCO lo abordará el lunes y es previsible que se apruebe. Por el momento se desconoce a qué profesores o centros afectaría.

"Se podría mantener relaciones si hubiera una declaración expresa del profesor contra la guerra", ha señalado Gómez Villamandos sobre la posibilidad de reclamar un rechazo al papel de Rusia en Ucrania. Ucrania es, además, un país con el que la Universidad de Córdoba lleva años manteniendo estrechas relaciones.

El rector de la UCO fue muy claro el pasado miércoles tras la reunión de la Asociación de Universidades Europeas (EUA, en inglés). En una entrevista posterior, recogida por Europa Press recomendó "la cancelación de relaciones con las universidades rusas", como reacción a la invasión de Ucrania ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al que tildó de "dictador". Gómez Villamandos explicó que las universidades europeas han "estado trabajando desde el fin de semana pasado en una recomendación de medidas", que se han transmitido a las 850 instituciones de educación superior que conforman dicha asociación, con sede en Bruselas (Bélgica) y constituida en 2001 como un foro de cooperación e intercambio de información sobre educación y políticas de investigación.

Entre dichas medidas, según ha precisado el presidente de la CRUE, se encuentra la de que se proceda a "la cancelación de las relaciones institucionales con las universidades rusas", a la vez que se da "todo el apoyo posible a las universidades y estudiantes universitarios ucranianos".

En cualquier caso, Gómez Villamandos insistía entonces en que se trata de "una recomendación", de forma que "cada universidad luego hará lo que estime" oportuno. En el caso de Córdoba sí que se va a dar un paso al frente. "Debemos, desde todos los ámbitos de la sociedad y desde luego desde las universidades, contribuir a la implementación de medidas que aíslen al dictador, contribuyendo así a caminar hacia la paz", ha afirmado el rector.

En cuanto a los estudiantes españoles de Erasmus en Ucrania, el presidente de la CRUE ha indicado que "se les ha dado la indicación de que regresen" y, de hecho, en opinión de Gómez Villamandos, "ya no debería quedar ninguno" en suelo ucraniano, no pudiendo precisar el número de los que estaban en Ucrania antes de su invasión por Rusia, ya que esos "son datos que tiene el Sepie" (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), que es la entidad "que gestiona esta cuestión a nivel nacional".

Gómez Villamandos ha aclarado que la vuelta a España de los estudiantes universitarios "no va a afectar para nada, como es lógico, a los estudiantes Erasmus en todo lo que es el proceso de becas, y no solo en el ámbito de de Ucrania y de Rusia, sino también en los países limítrofes, en los que, evidentemente, también hay cierta inquietud".

El rector de la UCO ha precisado que, en cualquier caso, "con Ucrania la relación, en general, del sistema universitario" español "no es especialmente intensa", aunque sí que lo es "en el caso de la Universidad de Córdoba, pero más de venida hacia España, que de salida de nuestros estudiantes hacia Ucrania", en contraste con lo que ocurre "con Polonia, país en el que, al estar dentro de los convenios de colaboración, sí que tenemos muchísimos estudiantes".

En cuanto a los alumnos universitarios ucranianos que cursan estudios en la UCO, Gómez Villamandos ha dicho que "en estos momentos son seis", mientras que no hay "ningún estudiante ruso", aclarando el presidente de la CRUE que "Rusia se mueve por convenios bilaterales con los países", es decir, "no entra dentro de lo que es el programa Erasmus típico de movilidad", sino que lo hace con "programas muy específicos, y hay universidades que tienen estudiantes rusos".

En cuanto a la situación de los estudiantes ucranianos presentes en España, el presidente de la CRUE ha asegurado que "se les está dando todo el soporte que puedan necesitar, desde apoyo económico, si fuera el caso, que hasta ahora no lo ha habido, también de alojamiento", pero, "sobre todo, de apoyo emocional", mientras que a los alumnos rusos que cursan estudios universitarios en España, "se baraja que sea la Embajada de Rusia la que dé respuesta" a sus necesidades, ya que "no nos corresponde a nosotros".

