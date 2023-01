Un tertuliano de Toro Tv pide perdón al pueblo gitano tras la denuncia de Kamira Córdoba

La abogada y presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Gitanas (Kamira), Carmen Santiago, ha mostrado su satisfacción tras las disculpas públicas hechas por el periodista Eduardo García Serrano, tras sus declaraciones antigitanas realizadas como tertuliano en el programa El gato al agua (Toro TV) en el año 2020, de las que ahora se ha retractado.

En un comunicado, Santiago recuerda que aquellas declaraciones derivaron en una denuncia inmediata de Kamira en los juzgados de Madrid por entender que podrían ser constitutivas de delito de odio. El periodista, tras declarar como investigado, ha pedido perdón por sus palabras mediante un audio que ha hecho público, así como en el periódico digital que dirige.

Las afirmaciones de García Serrano contenían expresiones como “deberían ser los gitanos los que pidieran perdón a los payos porque les hemos consentido desde hace siglos crear un estado tribal, un estado de clanes, dentro de un Estado moderno”, añadiendo: “Los gitanos no se retratan en la Agencia Tributaria, no votan porque la mayoría ni siquiera se dan de alta cuando nacen. Lo hacían para evitar el servicio militar. La mayoría de ellos conduce como conduce, y la Guardia Civil lo sabe”. El programa coincidía con el día en que se rendía homenaje a todas las víctimas gitanas fallecidas durante la segunda Guerra Mundial víctimas del nazismo, y con la noticia de que el Vicepresidente Pablo Iglesias había pedido públicamente perdón al Pueblo Gitano por la Gran redada de 1749.

Kamira consideraba que estas intervenciones eran “caldo de cultivo para azuzar injustamente a la sociedad contra un colectivo vilipendiado y perseguido históricamente”. Tras establecer contacto con el periodista, éste reconoció que su idea sobre el pueblo gitano es “trasnochada e irreal”, aviniéndose a pedir disculpas por sus declaraciones.

Desde Kamira se subraya que pasos como éste avanzan y ayudan en la labor de cambiar la imagen que algunos sectores de la sociedad española aún tienen del pueblo gitano. Kamira advierte que no va a tolerar que en los medios de comunicación se difundan palabras difamadoras contra este colectivo y remarca que en esta lucha prefiere sin duda tener aliados que dejar condenados en el camino, por lo que acepta la rectificación de García Serrano y pide a los medios de comunicación que no alienten ni den voz en ningún caso a opiniones que contribuyan a forjar estereotipos contra el colectivo gitano, que son la semilla del odio.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!