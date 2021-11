El teléfono de atención a víctimas de violencia de género estará presente en toda la ciudad en los vehículos de Sadeco

El presidente de Sadeco, David Dorado, ha presentado este miércoles junto con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, una iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAJ). Dorado, ha explicado que desde la empresa "queremos que se haga visible en toda Córdoba, a través de nuestros trabajadores y vehículos, que las mujeres víctimas de violencia de género no están solas". Por ello, los vehículos se han rotulado y los trabajadores llevarán una chapa con el teléfono disponible del IAJ, 900 200 999, para "protegerlas y luchar contra esos mierdas que agreden a las mujeres".

Los 700 trabajadores estarán en las calles con una chapa anunciando que, además, "estáis protegidas por toda la sociedad". Con esta iniciativa esperan que tanto las víctimas como "cualquier persona que presencie una actitud violenta pueda denunciarlo de manera inmediata" activando así los mecanismos de protección.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Rocío Ruíz, ha señalado que esta "es una lucha de todos no es una lucha de las mujeres, un problema familiar, ni un hecho puntual", sino "una violencia estructural compleja ejercida contras las mujeres por el hecho de serlo". Con la finalización del XII Congreso Internacional de Estudios sobre las Mujeres, con más de 8 países representados y más de 2.000 personas inscritas, ha detallado la consejera, "hablaban de 137 asesinadas al día en el mundo".

En España una mujer es asesinada cada seis días, "en Andalucía la séptima víctima tiene que ser la última", ha mencionado en referencia a la última víctima en San Roque, Cádiz. Además, ha recordado a los 44 niños y niñas víctimas de violencia machista "asesinados para hacer daño a sus madres o los más de 500 huérfanos de estas mujeres".

La línea de teléfono anunciada, 900 200 999 ha recibido, según ha expuesto Ruiz 30.000 llamadas en el primer semestre, "111 llamadas al día". Por ello, se ha reforzado el presupuesto, en relación a 2018 "en 10 veces más llegando casi al millón de euros, para aumentar la plantilla y personal especializado que las usuarias necesitan.

Un número al que "tenemos la obligación moral de llamar y las mujeres pueden hacerlo porque no están solas" para acabar así con esta violencia "entre todos sensibilizando a toda la población desde la unidad, instituciones administraciones y empresas colaborando con estas iniciativas", ha concluido.

