Talleres, videoforums, risoterapia y murales por el Día de la Mujer en Córdoba

"Un mes en el que se reivindica con más fuerza el fin de la violencia y las desigualdades entre hombres y mujeres". Así ha definido el mes de marzo la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás. Aunque ha hecho hincapié en que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres debe estar presente todos los meses. Este miércoles la delegada ha presentado las actividades que se van a realizar por todos los Distritos con motivo de este día.

Albás ha resaltado que en la sociedad cordobesa "el papel relevante de la mujer en representaciones de asociaciones o colectivos es innegable", por lo que "hay que seguir en la misma dirección para seguir avanzando en esa lucha por conseguir la igualdad". La delegada ha presentado una lista de actividades que tienen como objetivo "reivindicar los derechos de las mujeres" y ha pedido el compromiso de toda la sociedad cordobesa "para conseguir la plena igualdad" resaltando que "el feminismo es cosa de todos , hombre y mujeres".

En cuanto al cartel, que también ha sido presentado, la delegada ha aclarado que "sigue la estela marcada por Naciones Unidas con respecto al cambio climático para construir un futuro más sostenible de la mano de mujeres y niñas implicadas en esta sostenibilidad". Bajo el lema Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible han presentado la campaña del 8M Igualdad en una córdoba sostenible.

La programación comienza este miércoles el Distrito Poniente Sur con el taller Reírte para vivirte, de risoterapia a cargo de Pura Mayorgas. Este se realizará a las 18:00 en el Centro Cívico Poniente Sur con previa inscripción. La actividad está coorganizada por la Delegación de Igualdad junto con la Comisión de Género Poniente Sur. Además se presentará el video 5 mujeres en el Ecomercado de la ciudad con una mesa redonda "donde se hablará de ecofeminismo", ha detallado Albás. En esta intervendrán Marta Barreira Sevillano, Bárbara Martínez, Yalbeiry Labarca y Cristina Contreras. En esta, que tendrá lugar también el Centro Cívico, colabora también el Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental (Imgema).

En el Distrito Centro, Luciana para todo el mundo, un espacio recuperado para la ciudadanía. La nueva visita un monólogo de humor con Sabina Vicente. El 7 de marzo se inaugura a las 17:30 en el Centro Sociocultural Luciana Centeno la exposición fotográfica Generación Millennials: cordobesas que pisan fuerte en relación con la cual Albás ha señalado que "es muy importante dirigirnos a los jóvenes". Esta estará desde el mismo día hasta el 21 del mismo mes en horario de martes de 10:30 a 13:00 y viernes de 17:30 a 20:30. También se celebrará una actividad para los más pequeños, un cuentacuentos con perspectiva de género con Lúa Santos a las 17:30 en el Centro Sociocultural Luciana Centeno.

En el Distrito Sur se elaborará un mural en la fachada de la Asociación Amargacena, El sur se planta en Igualdad. El acto comenzará a las 17:30, donde se leerá también un manifiesto y tendrá lugar un acto musical por el Grupo Tresillo. Esta actividad está coorganizada por el Grupo de Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur y las delegaciones de Igualdad y Participación Ciudadana. El 8 de marzo se celebrará un pasacalles a las 12:00 con salida de la manifestación en la Plaza del Mediodía. Este llegará a las 13:00 a la Plaza Unidad donde se leerá otro manifiesto.

Por último en este distrito, el 13 de marzo de 17:30 a las 19:30 habrá un videoforum, La mujer de la montaña, en el Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur; y el 24 a las 18:00 en el mismo centro una charla coloquio, Influencia del trabajo de la mujer en el sostenimiento económico del bienestar social.

En el Distrito Sureste el 9 de marzo se adornarán árboles con mensajes sobre la importancia del cuidado de la vida. La actividad comenzará a las 10:00 en la Plaza "El Lago" junto al Centro Cívico Municipal la Fuensanta. A las 11:30 en la Plaza frente al Centro de Salud y a las 13:00 en la PlAza Cañero. El 12 de marzo se celebrará el videoforum Cuidar la vida en el Salón de Actos de la Asociación Vecinal "Cañero".

Por último en el Distrito Noroeste el 7 de marzo a las 17:00 se procederá a la lectura del manifiesto por la Red Mujeres Moreras-Noroeste en la Plaza de la Peineta. Y en el Distrito Poniente Norte de 9:00 a 15:00 se realizará un mural colaborativo con las aportaciones que las mujeres de las Palmeras llevan realizando a lo largo de la historia del barrio. A las 13:00 leerán un manifiesto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!