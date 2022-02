SOS Climatización pide acortar los plazos de las obras en los colegios

SOS Climatización, integrada por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los colegios de Córdoba pendientes de obras de instalación eléctrica para poner a funcionar la climatización instalada desde septiembre de 2020, han reclamado en un escrito que se acorten los plazos previstos para la realización de dichas obras.

En una carta dirigida a los responsables de las empresas Magtel y Elecnor -adjudicatarias por parte del Ayuntamiento de las obras de mejora de potencia de la instalación eléctrica de los colegios-, SOS Climatización reclaman "en la medida de lo materialmente posible, la reducción de los plazos administrativos previos al inicio de la obra y de los de ejecución durante el desarrollo de la misma".

Argumentan que "la legislación habla de tiempos máximos para la realización de trabajos mas no menciona mínimos, no al menos en el caso que nos atañe. Dando por hecho, conocida su solvencia y contrastada experiencia, que la reducción en los tiempos de realización de los trabajos no implicaría una deficitaria ejecución de los mismos, les rogamos intenten amortizar plazos en aras de una entrega de las obras lo más pronta posible". Las AMPA de los colegios afectados pretenden así "evitar a nuestras hijas e hijos el calor y las temperaturas extremas que cada año han de soportar por estas fechas, especialmente desde que el Covid19 imposibilita un recurrente uso del aire acondicionado".

Madres y padres del alumnado, así como responsables de la dirección de los centros, participaron este miércoles en una reunión en el Ayuntamiento de Córdoba en la que se les informó de dichos plazos y las obras previstas. Desde el Consistorio esperan que los trabajos para poder disfrutar de la climatización en los colegios puedan concluir sobre el mes de mayo, antes de que "el calor apriete" en la ciudad.

Desde SOS Climatización explican en su escrito a los responsables de Magtel y Elecnor que "la culminación de la obra que están ustedes a punto de iniciar suponen para casi 5.000 niños y niñas cordobeses de la escuela pública la luz al final de un largo y oscuro túnel, lleno de dificultades y dilaciones administrativas, frialdad institucional y plazos y promesas incumplidas. En el punto en el que estamos, créannos si les decimos que representan ustedes un halo de luz y de ilusión renovada para mejorar las condiciones de vida y estudio de nuestras hijas e hijos".

"Estamos absolutamente convencidos y convencidas de que si no hubiese sido por nuestra perseverancia y constancia este proyecto estaría en un cajón durmiendo el sueño de los justos, esperando quizás, la llegada de la siguiente convocatoria electoral local. Sin embargo poco aporta mirar atrás, cuestionar lo que podría haberse hecho mejor, más rápido o con más eficacia. Además en nada se puede responsabilizar a sus empresas toda vez que han entrado en escena recientemente", señalan, para reiterar el llamamiento a acortar los plazos administrativos y de ejecución de estas obras.

SOS Climatización está integrada por el AMPA Juan de Mena (CEIP Juan de Mena) , AMPA El Cerro (CEIP Abderramán),AMPA AL ANDAR (CEIP Hernán Ruiz) ; AMPA El Caimán (CEIP Santuario), AMPA Álamos Blancos (CEIP Fernán Pérez de Oliva),AMPA Baleares (CEIP Mediterráneo),AMPA Nueva Generación (CEIP Maimónides), AMPA Mirasierra (CEIP Mirasierra), AMPA Santa Isabela (CEIP Los Ángeles) AMPA Muñices (CEIP San Lorenzo) y AMPA El Barco de Nando (CEIP San Fernando).