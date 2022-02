El Ayuntamiento espera de que “cuando apriete el calor” ya pueda estar la climatización de los colegios

Los tenientes de alcalde de Infraestructuras y de Hacienda, Antonio Álvarez y Salvador Fuentes, respectivamente, se han reunido en la tarde de este miércoles con los directores y con los representantes de las Ampas de los colegios afectados por las obras de adaptación de la potencia eléctrica para la puesta en marcha de los sistemas de climatización.

En el encuentro se les ha informado de los plazos que están por delante una vez que ya se han formalizado los contratos con las dos empresas que se van a encargar de los trabajos, que son Magtel Operaciones y Elecnor, cuyos responsables también han estado presentes en la reunión. De hecho, una de las cuestiones a abordar entre las partes es que tanto los contratistas como los directores acuerden cuándo y de qué manera les es más factible que se realicen los trabajos de adaptación, ya que la idiosincrasia de cada centro es diferente.

En el encuentro, Álvarez les ha trasladado que el calendario previsto pasa por que "en el mes de mayo ya esté culminada la intervención de modo que cuando apriete el calor los centros ya dispongan de los aparatos de aire acondicionado operativos para paliar las altas temperaturas".

Son un total de 19 los colegios que forman parte de este expediente, que se divide en diez lotes con dos centros cada uno a excepción del lote 1, conformado solo por el CEIP Mediterráneo. Este lote 1, junto al lote tres (Duque de Rivas y Pedagogo García Navarro), lote 5 (Fernán Pérez de Oliva y 1 San Lorenzo) y el lote 10 (Abderramán y Miralbaida) han sido adjudicados a Elecnor por un valor de 577.600 euros.

El resto de colegios son el lote 2 (Hernán Ruiz y Los Ángeles), lote 4 (Juan de Mena y San Fernando), lote 6 (Concepción Arenal y Mirasierra), lote 7 (Maimónides y Eduardo Lucena), lote 8 (Albolafia y La Paz) y lote 9 (Antonio Gala y Santuario), adjudicados a Magtel Operaciones por un valor de 868.000 euros.

