Estos son, pueblo a pueblo, los 797 nuevos casos registrados desde el viernes

La consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha notificado un total de 797 nuevos contagios en la provincia de Córdoba desde este viernes. La capital sigue siendo el municipio que más ha sumado con 440. Estos son el resto de nuevos positivos, por municipio:

En Puente Genil han sumado 38, seguido de Almodóvar del Río y Palma del Río que han añadido 36 más. En Priego de Córdoba han sido 35 y 17 en Cabra. 13 han sumado en Castro del Río y Lucena; 12 en Fernán-Núñez y Montilla; 11 en Posadas y 10 en Villafranca de Córdoba.

En Rute y Pozoblanco han sumado 9, mientras que en Hinojosa del Duque han sido ocho; siete en Fuente Palmera. En Hornachuelos y Alcaracejos han registrado seis más; cinco en Bujalance y El Carpio y cuatro en La Rambla, Adamuz, Pedro Abad, Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo.

Tres positivos más han registrado desde el viernes en Palenciana, La Carlota, Montoro y Peñaflor; dos en Aguilar de la Frontera, Benamejí, Encinas Reales, Funte-Tójar, Cañete de las Torres, Valenzuela, La Victoria, Dos Torres, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque. Por último, uno más han añadido en Almedinilla, Doña Mencía, Espejo, Iznájar, Montemayor, Nueva Carteya, Villaharta, Belalcazar, Belmez, Los Blázquez, Cardeña, Conquista, Espiel y Villaralto. Además, la Junta ha registrado dos fallecidos, uno de ellos en la capital y otro en Priego de Córdoba.

