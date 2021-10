Solicitan una calle en Córdoba para Renée Lafont, primera periodista fusilada en la Guerra Civil

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha presentado este miércoles una petición en el registro de entrada del Ayuntamiento de Córdoba en la que solicita al Consistorio que dedique una calle a Renée Lafont, periodista francesa fusilada el día 1 de septiembre de 1936 en las tapias del cementerio de La Salud de Córdoba.

A través de un comunicado, desde Aremehisa han trasladado que consideran que “hay motivos más que suficientes” para otorgarle un reconocimiento público a la que “hasta este momento, es la primera periodista de la historia asesinada en un conflicto bélico en el ejercicio de su profesión, la primera mujer extranjera asesinada en la provincia Córdoba durante y como consecuencia de la guerra civil y muy posiblemente la primera ciudadana francesa asesinada en Andalucía durante ese periodo”.

Además, han señalado, “fue también la primera en ser exhumada en Córdoba capital, hechos que tuvieron lugar el 14 de febrero de 2019 en la sepultura número 6 del cuadro de San Ramón del Cementerio de Nuestra señora de la Salud”.

Hay que recordar que Renée Lafont, nacida en Amiens el 4 de noviembre de 1877, estudió Letras en La Sorbona y desarrolló su labor profesional como periodista, novelista y traductora, alcanzando un alto prestigio y reconocimiento entre sus contemporáneos.

Además de su labor como periodista y traductora personal, entre otros, del escritor español Vicente Blasco Ibáñez o del cubano Alberto Insúa, publicó varias novelas, las más conocidas ‘L’appel de la mer’ y ‘Les forçats de la volupté’.

Renée Lafont fue una mujer letrada, profundamente culta, feminista, políglota, activista, helenista, latinista y, sobre todo, apasionada hispanista e hispanófila, lo que la llevó a dar a conocer la obra literaria española en París a principios del siglo XX.

En el verano de 1936 decidió trasladarse a España para cubrir la Guerra Civil para el diario francés “Le Populaire”, alcanzando la muerte tras incurrir por error en territorio insurrecto. Fue apresada, trasladada a Córdoba y fusilada en el paredón del cementerio de Nuestra Señora de La Salud de Córdoba el 1 de septiembre de 1936, a sus 58 años, según testimonio de D. Luis de la Fuente, uno de los soldados que formaba guardia aquella madrugada.

