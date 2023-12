Sadeco iniciará la recogida de naranjas en la segunda quincena de enero con personal de su bolsa de empleo

La recogida de naranja comenzará, previsiblemente, la segunda quincena de enero, según fechas estimadas ofrecidas a este periódico por la empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Sadeco, y contratará a personal de su bolsa de empleo, llevando a cabo la misma estrategia que en 2022 después de que tanto el contrato como el procedimiento negociado hayan quedado desiertos.

La última vez que este contrato se adjudicó a una empresa fue en 2021 a la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba (Fepamic), entidad que ya había sido concesionaria de este mismo contrato en años anteriores. Para esta campaña, aunque Sadeco quiso diseñar un contrato atractivo, elevando el presupuesto hasta los 1.228.656 euros, lo cierto es que tampoco ha sido suficiente para que las empresas pujen por él.

Tampoco ha llegado a buen puerto el procedimiento negociado con las empresas a las que invitó a optar al contrato, por lo que no ha tenido otra salida que recoger las naranjas con sus medios propios a pesar de que, tal y como reconoció en la memoria justificativa del contrato el pasado mes de septiembre, Sadeco “no cuenta ni con el número adecuado de personal especializado en recolección de frutales ni del equipo y medios adecuados a la legislación vigente para dicha prestación”.

Sobre cuántos serán los trabajadores que contratará, fuentes de la entidad afirman que serán entre 50 y 70, lo que supondría una ligera subida con respecto al año pasado o, en el mejor de los casos, a casi doblar la cifra, ya que se contrataron a 40 personas.

Sadeco tiene inventariados 25.597 cítricos: en los distritos Centro, Levante y Norte-Centro; en las barriadas de Cerro Muriano y Santa Cruz, así como en los polígonos industriales El Granadal, Pedroches, Las Quemadas y alrededores, y La Torrecilla hay 7.704. Entre el distrito Norte-Sierra, las zonas de Poniente Sur y Poniente Norte, y las áreas periurbanas del Aeropuerto, Higuerón, Alcolea y alrededores, hay 8.766 árboles de estas características. Por último, los distritos Sur y Sureste cuentan con 9.127 cítricos.

La empresa municipal tenía previsto inicial la recogida de naranjas el pasado viernes, tal y como era habitual hasta 2019, cuando estos trabajos comenzaban en diciembre. El período con el que trabaja es de tres meses.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!