Resolución de conflictos, nuevas tecnologías e igualdad: talleres formativos para optar a un apartamento municipal para mayores

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de sacar a licitación la impartición de seis talleres formativos destinados a las personas que van a residir de manera habitual en alquiler social en los apartamentos de calle Don Rodrigo. Entre esos talleres formativos se incluyen temáticas como ideas para envejecer feliz, uso de nuevas tecnologías e igualdad de género.

Para resultar adjudicatario de estos apartamentos, cada uno de los candidatos debe formalizar correctamente la solicitud, obtener un informe de idoneidad tras una entrevista de evaluación que le realizará el personal de la Sección de Intervención Social de Vimcorsa y, por último, las personas seleccionadas deberán participar en los seis talleres formativos que ahora se encargan, previamente a la firma del contrato de arrendamiento.

“El objetivo es que estas personas mayores de 65 años continúen siendo protagonistas fundamentales en nuestra sociedad, tanto para beneficio personal como para el bien común y social”, reza el pliego de cláusulas del contrato licitado.

Los talleres pretenden informar y formar a este colectivo en las siguientes áreas de cara a una mayor autonomía e independencia: laboratorio de ideas para envejecer feliz; uso de nuevas tecnologías; participación social; resolución de conflictos; igualdad de oportunidades y género; y habilidades sociales y de comunicación.

El presupuesto base de licitación es de 6.508,26 euros, más la cantidad de 1.366,73 euros correspondientes al 21% de IVA.

El plazo de ejecución es de cinco semanas, comprendidas a lo largo del mes de octubre y la primera semana de noviembre de 2023.

La empresa municipal de la vivienda de Córdoba, Vimcorsa, abrió el 4 de septiembre el plazo para la adjudicación, en régimen de alquiler, de la promoción de los 23 alojamientos situados en el edificio ubicado en el número 5 de la calle Don Rodrigo. Esta promoción de residencia habitual y permanente en alquiler social para colectivos vulnerables está dentro del área de la Axerquía, ofreciendo una solución habitacional a personas mayores, con bajas rentas y con problemas de movilidad.

El complejo comprende 23 alojamientos que van acompañados de espacios comunes de estancia y esparcimiento. El propósito de revitalización del barrio es crucial para esta operación. Por ello, dentro del edificio también se incluyen, entre otros, una sala polivalente de 119,61 m² y una sala de actividad física de 20,85 m². Se trata de espacios de uso flexible y compartido con los servicios municipales que atenderán las demandas socio culturales y recreativas de esta zona, y unas dotaciones de servicios comunes adscritos a las propias unidades habitacionales que podrán ser compartidas con el entorno próximo.

Cada uno de los 23 alojamientos dispone de una sala de estar-comedor con una pequeña cocina incorporada, un dormitorio y un baño, pues sus destinatarios serán, como máximo, dos ocupantes. Para acoger a familias de más de dos miembros en circunstancias excepcionales, se han previsto también dos alojamientos de dos dormitorios.

En cuanto a sus dimensiones, la superficie total construida es 1.872,30 m². De ellos, 305,9 m² corresponden a los patios, y 431,18 m² a las zonas comunes. La superficie útil privativa de los alojamientos de un dormitorio oscila entre los 28 y 34 m²; mientras que las de dos dormitorios superan los 50 m². Ha de agregarse a esta superficie la parte proporcional de espacios comunes, computándose hasta un máximo del 15% de su superficie útil privativa.

