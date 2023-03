La reparación de un puente obliga a desviar el tráfico en un punto clave de la autovía A-4 en Córdoba

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado esta semana los trabajos previos obras de reparación de la autovía A-4 (la autovía de Andalucía) y su conexión con la Ronda Oesta de Córdoba, unos trabajos que durarán seis meses y que, desde esta misma semana, implican ya el desvío de camiones y vehículos pesados (de más de 40.000 kilos).

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha acompañado al director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Juan Pedro Fernández Palomino, para presentar las actuaciones en el enlace 405 de la autovía A-4 a su paso por Córdoba, las afectaciones al tráfico previstas y los itinerarios alternativos existentes.

Las obras consistirán en la sustitución de las vigas del puente de la autovía que pasa por encima de los enlaces a la Ronda Oeste, ya que se ha detectado problemas en una de estas estructuras y urgía sustituirlas, a pesar de que no es una estructura muy antigua, sino de la reforma de 2015. En ello se van a invertir unos siete millones de euros, en dos fases.

La primera de ella ha arrancado ya. Este mismo jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) detalla que los primeros trabajos suponen la prohibición del paso de vehículos de trasporte de mercancías de más de 40.000 kilos entre los puntos kilométricos 404,075 y 406,435 (Sentido creciente de la circulación), y entre los puntos kilométricos 407,115 hasta el p.k. 403,725 (Sentido decreciente de la circulación). Para este tipo de vehículos, se han habilitado desvíos al lado de la autovía.

Además, durante los próximos seis meses va a haber desvíos en la conexión entre la A-4 y la Ronda Oeste. Las principales vías afectadas son la entrada desde Sevilla a la Ronda Oeste y la salida de La Ronda Oeste hacia Madrid. Esta última es la que recoge más tráfico, puesto que muchos cordobeses que viven en Poniente o en la zona Norte de la ciudad optan por este itinerario para llegar a Levante o el Sur, pese a que es un trayecto más largo.

En este sentido, para ir hasta Sevilla o Madrid desde la Ronda Oeste, el desvío se hará a través de la carretera del Aeropuerto y el puente Ibn Firnás. No obstante, en la autovía A-4 no se va a cortar el tráfico y se van a habilitar dos carriles, como hasta ahora, para que se produzcan los menores embotellamientos posibles.

El sitio donde se harán los cortes se va a ir moviendo conforme se vayan reparando las estructuras. Los trabajos de señalización han comenzado y desde el sábado comenzarán los desvíos.

