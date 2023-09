El PSOE exige al presidente de la Diputación que suspenda la subida de tasas de agua y basura

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha conminado al presidente de la Corporación supramunicipal a que suspenda la subida de tasas de agua y de basuras anunciada por su gobierno por los efectos de la sequía sobre los ciudadanos y empresarios, sobre todo agricultores y ganaderos. Por el contario, ha pedido y que apoye la propuesta socialista de pedir a la Junta de Andalucía la convocatoria de subvenciones extraordinarias para cofinanciar los gastos derivados de la sequía como el transporte en camiones cisterna de agua o la potabilización de la misma.

Asimismo, Romero ha planteado a Salvador Fuentes que acelere la constitución de la Mesa del Agua en la que estén presentes todas las instituciones, además de mancomunidades y consorcios, para acordar entre todos soluciones estructurales a la falta de abastecimiento.

En declaraciones a medios, Romero ha censurado que una de las primeras medidas del Gobierno provincial de Salvador Fuentes haya sido precisamente el incremento en la recaudación de las tasas de agua y de residuos “cuando desde la oposición el PP siempre ha defendido la bajada de impuestos y tasas y criticado la subida de los precios públicos que, en el caso de agua y basura, pagamos todos los ciudadanos por igual, tengan los recursos que tengan, mientras que desde las instituciones que gobierna le baja o directamente les quita los impuestos a los más ricos, como hace el Gobierno de Moreno Bonilla en la Junta”.

En este sentido, el portavoz socialista ha instado a Fuentes a que pregunte a los ciudadanos del norte de la provincia “especialmente a los vecinos de Los Pedroches y del Guadiato si las tasas del agua son o no caras, sobre todo porque están pagando por un servicio pese a que no lo pueden usar, ya que no tienen agua para beber”.

Por ello, el portavoz ha planteado a Fuentes que apoye la propuesta lanzada esta semana por la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, para pedir a la Junta de Andalucía una convocatoria extraordinaria de subvenciones destinadas a cofinanciar los gastos sobrevenidos asumidos por ayuntamientos, diputaciones, consorcios y mancomunidades generados por el transporte de agua en vehículos cisterna o la ejecución de actuaciones de urgencia para resolver la potabilidad del agua o la carencia de la misma para abastecimiento.

“Fuentes debería apoyar que la admistración competente en garantizar el abastecimiento de agua, que es la Junta, destine subvenciones extraordinarias para pagar los esfuerzos sobrevenidos por la sequía, como el transporte terrestre de agua con el consiguiente gasto de combustible, el aumento del coste de la energía, o las actuaciones destinadas a potabilizar agua, en lugar de cargar el peso sobre los ciudadanos con el incremento de las tasas”, ha considerado Romero, que le ha instado a elegir una u otra opción para sanear el “agujero contable” que el propio presidente de la Diputación asegura que tiene la empresa municipal de aguas Emproacsa, que podría terminar el año con pérdidas superiores a los 10 millones de euros, según confirmó esta semana en un foro periodístico.

Además, el socialista ha exigido a Fuentes que constituya y convoque cuanto antes la Mesa del Agua para “solucionar a la mayor agilidad posible los problemas de abastecimiento que tienen los ciudadanos de la provincia y después ya hablaremos de subidas o no de tasas”.