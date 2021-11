El PSOE denuncia que los presupuestos de la Junta "no dan respuesta" a las necesidades de Córdoba

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha trasladado este martes la posición del partido sobre los presupuestos ofrecidos por la Junta de Andalucía para el próximo año, acerca de los que ha señalado que "no le da respuesta a las grandes iniciativas y a los proyectos que necesita la ciudad". Por lo que "frena ese impulso económico, cultural y turístico que necesita la actividad empresarial de nuestra ciudad".

Ambrosio ha argumentado que el gobierno no ha introducido ninguna partida nueva, "todas estaban recogidas en presupuestos anteriores". En las cuentas del 2022, ha señalado que el Gobierno andaluz "no refleja inversiones que han anunciado ellos mismos" como la Ronda Norte, Ronda Oeste o el reclamado Hospital Materno Infantil, o las obras comprometidas para la Base Logística del Ejército. Tampoco, dice la portavoz socialista, "aparece una obra reclamada" como es la obra del Marrubial o las obras en materia de rehabilitación y accesibilidad en los distintos barrios que "no las encontramos por ningún lado".

Por todo esto, ha señalado que el presupuesto de la Junta no va a ser el instrumento para que la ciudad se sitúe en "esa rampa de lanzamiento que necesita para la recuperación económica y social". Asimismo, ha denunciado que, después de 3 años del gobierno de Juanma Moreno, "no ha sido capaz de culminar ni un solo proyecto que ya no estuviese en la mesa con anterioridad", por lo que "le pedimos que cumpla con sus competencias", para las que ha tenido 3 años "para que esos proyectos comprometidos estén ya anunciados y cuenten aunque sea con una partida pequeña para poder iniciarlos".

Partidas presupuestarias buscadas "sin éxito"

Ambrosio ha expuesto que tras analizar y "dedicar muchas horas" a analizar los presupuestos para Andalucía, no han podido localizar las partidas destinadas a Córdoba. En cuanto a materia de infraestructuras, "hemos sido incapaces de encontrar dónde se le da continuidad al Auditorio de Miraflores", una inversión de los presupuestos de 2020-2021 "y que no tiene continuidad" en este nuevo. Tampoco han encontrado partidas para la Sede del Museo de Bellas Artes, el convenio para conectar la carretera de Palma del Río con el aeropuerto o para el estudio de la conexión Córdoba-Jaén "a través de autovía" y "ni un solo céntimo" para culminar la ronda del Marrubial.

Por otra parte, ha señalado que han buscado "sin éxito" proyectos de refuerzo social y económicamente "las debilidades de la ciudad". No reflejan nada de la rehabilitación de viviendas, el Plan de Aglomeración urbana o el Plan de Empleo para las zonas desfavorecidas. Tampoco "hemos tenido suerte cuando hemos ido a buscar inversiones tan importantes como la del materno infantil".

La situación de Córdoba

Por otra parte, la portavoz socialista ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno de volverse "a olvidar de Córdoba una vez más". Según los datos que ha expuesto, en 2021, "la inversión por cápita" situaba a la provincia cordobesa en la tercera, según los datos. En 2022, "en cuanto a la inversión global", la sitúa en el sexto lugar. Unos datos, que "refuerza en la afirmación de que el presupuesto y el gobierno andaluz se han olvidado de la ciudad de Córdoba".

Además, ha comparado el gobierno municipal con el andaluz: "Trabajan de la misma manera". Y ha señalado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, de falta de "planificación, gestión, lealtad con los compromisos adquiridos y capacidad para aprovechar hasta el último recurso".

El PSOE preocupado por no escuchar "ni un solo lamento" de Bellido

Hablando de las cuentas municipales del 2022, el PSOE ha manifestado su preocupación "porque hemos iniciado el mes de noviembre y no conocemos ni una sola cifra ni una línea de por dónde va a ir la propuesta de presupuestos municipales". Una situación que viene desde hace dos años, ha manifestado Ambrosio, quien acusa a Bellido de achacar el retraso a la incertidumbre de la plusvalía. Sin embargo, ha desmentido que el retraso se deba a esto ya que el borrador debería de haber estado preparado antes de los diez días "que llevamos con la incertidumbre sobre el asunto de la plusvalía". Esta cuestión ya se ha despejado y "se sabe cuál es la propuesta y la cuestión que está sobre la mesa" por parte del Gobierno español y el Ministerio de Hacienda.

En cuanto al presupuesto de la Junta y "ante la falta de compromiso del gobierno andaluz" el grupo socialista está preocupado por no "haber escuchado ni un solo lamento, ni una sola protesta del señor Bellido" ante la necesidad de inversiones para la ciudad, ha manifestado. Ambrosio lo ha manifestado que "los intereses del PP están por encima de los intereses de la ciudad", lo que ha explicado que no ayuda "al despegue social y económico" que necesita Córdoba.

Por último, desde el partido socialista han asegurado que "vamos a intentar convencer y reclamar" una mayor inversión necesaria ya que "vamos a tener argumentos más que suficientes".