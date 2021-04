El PSOE acusa a Albás de no convocar el consejo rector del Imtur ni informar de la estrategia para Fitur

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha acusado a la presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Isabel Albás (Cs) de saltarse los estatutos de este organismo y no convocar su consejo rector, además de no informar sobre la estrategia que va a seguir la capital de cara a la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebrará en mayo en Madrid.

La concejals del PSOE Carmen Victoria Campos ha pedido a Albás y al alcalde, José María Bellido (Cs), que "den explicaciones sobre la gestión turística en Córdoba" y ha criticado que el "Imtur está sometido a una política de decisiones ineficaces y sin consenso. La señora Albás va de ocurrencia en ocurrencia y no cumple con su obligación de informar a los miembros del consejo rector".

En ese sentido, ha denunciado que el consejo del Imtur "no se convoca desde enero, incumpliendo la norma de convocar cada dos meses como recogen sus estatutos". Por ello, el PSOE ha solicitado que se convoque una reunión "para que Albás dé explicaciones en este órgano sobre la estrategia de Fitur 2021 y para toma de conocimiento de cada uno de los expedientes tramitados para Fitur, todos, sea la cuantía que sea y si se han adjudicado o se van a adjudicar".

Sobre ello, Campos ha dicho que Albás "no ha trasladado ni informado al resto de los miembros del Imtur" sobre el plan de Córdoba para la Feria Internacional de Turismo, "aunque es un secreto a voces en toda la ciudad. Ningún representante del PSOE asistirá a la presentación de una estrategia de la que nos hemos enterado por la calle y no se ha visto un solo papel", ha advertido. "No sabemos si se ha tramitado algún expediente ni qué va a suponer trasladar el estand de Córdoba fuera del de la provincia. No sabemos qué informes avalan esta decisión, qué beneficios puede tener y cuánto nos va a costar", ha cuestionado.

Desde el PSOE han criticado que "la gestión turística en Córdoba es fruto de la decisión de una sola persona y el alcalde se lo consiente", por lo que han reclamado que haya "una hoja de ruta" y "un necesario plan de recuperación" sobre el turismo en la ciudad tras la crisis de la pandemia de la Covid.