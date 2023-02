Otra prórroga de un año para la 'ITV' de los edificios más antiguos de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo acaba de prorrogar, otro año más, la entrada en vigor de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), la popularmente conocida como ITV de las construcciones más antiguas de la ciudad.

La ITE lleva coleando en el Ayuntamiento desde el año 2013, año en el que debería haber entrado en vigor. Desde entonces, su puesta en marcha se ha ido prorrogando año a año. Parecía que 2023 iba a ser el año definitivo de su puesta en marcha, pero este 2 de febrero, el nuevo gerente de Urbanismo, José Joaquín Serrano Ortega, firmó un decreto por el que acordaba prorrogar un año los plazos. Eso sí, si antes no entra en vigor la nueva ordenanza, algo que es bastante probable que no ocurra durante el próximo ejercicio.

La nueva ordenanza contempla unos plazos establecidos para cumplimentar los informes sobre los edificios, en función de su antigüedad, desde los más de 100 años de viviendas del casco histórico, a las que se encuentran entre 75 y 100 años, las que se encuentran entre 50 y 75 años, y las de menos de 50 años.

Así, para los edificios BIC y su entorno de más de 100 años de antigüedad será obligatorio presentar los informes un año después de la aprobación de la ordenanza. La ordenanza preveía que para los de 75 años el plazo sería de dos años y para los de 50 de tres.

La ordenanza preveía sanciones para los propietarios que no cumplieran con la ITE. También se iban a arbitrar ayudas para los propietarios de algunos de estos inmuebles, pero que dispusieran de menos recursos.

El objetivo de la ITE era evitar problemas con el estado del parque inmueble de la ciudad, especialmente en el casco histórico, y garantizar que las viviendas no presentaban problemas. En muchos casos, la ITE detectaría deficiencias y obligaría a sus habitantes a repararlas. En algunos casos, en caso de extrema gravedad, a abandonarlas, para evitar riesgos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!