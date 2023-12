El PP aprueba en Córdoba la subida de sueldo de concejales y altos cargos

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la propuesta del Gobierno del PP de subir el sueldo una media de un 8% a los cargos electos, los funcionarios de alto rango y el personal de confianza del equipo. El PP ha aplicado su mayoría absoluta en la votación, mientras que Vox se ha abstenido y PSOE y Hacemos Córdoba han votado en contra.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha defendido que la medida supone “volver a las retribuciones previstas en el año 2015”. En aquel entonces, el nuevo Gobierno de PSOE e IU aprobó limitar el salario que cobraban los gerentes de las diferentes empresas municipales del Ayuntamiento, un veto que ha sido revertido este mismo jueves.

En este sentido, Torrico ha defendido que la subida planteada sólo pretende “atraer a los mejores para que se gestione mejor”. “No somos competitivos en materia de sueldo para atraer a profesionales de calidad y dar un buen servicio público”, ha asegurado.

Por su parte, Antonio Hurtado, portavoz del PSOE, ha criticado que se suba el salario a los altos cargos un 8,6% mientras a los empleados públicos sólo se le suba un 2,5%. Desde Hacemos Córdoba, el portavoz Juan Hidalgo denunciando que esta medida viene a demostrar que “el PP viene al Ayuntamiento a buscar beneficio propio”.

Finalmente, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha justificado su abstención alegando que no comparte “ni la justificación de la medida, ni el importe previsto”.

En concreto, la subida media es del 8%, según consta en la memoria del presupuesto del Ayuntamiento. De esta manera, el alcalde pasará de percibir 63.834 euros al año a recibir una asignación anual de 69.260,95 euros, según consta en la documentación. La Corporación dispone de siete tenientes de alcalde, que pasarán a cobrar 62.750 euros al año, cuando antes percibían 57.834 euros. Los concejales delegados (sin tenencia de alcaldía) son tres y cobrarán 58.014 euros cada año. Será algo menos de lo que perciban los portavoces de cada partido político en el Pleno, un total de 59.198 euros al año.

Mientras, los concejales de la oposición pero que están liberados en el ejercicio de sus funciones cobrarán cada año un total de 50.910 euros. En el equipo de gobierno hay también un concejal liberado al 80%, que cobrará esa parte proporcional, y otros dos tenientes de alcalde al 80%. Unos por su actividad privada y otros por que también forman parte de la Corporación provincial de la Diputación.

Además, se fijan las asignaciones de los coordinadores del Ayuntamiento. Los coordinadores generales percibirán un total de 68.907 euros. Los de área de 65.407 euros. Es una cantidad superior a la de algunos concejales. Pero estos a su vez podrán percibir una cantidad por asistencia a Pleno. Por cada sesión ordinaria cobrarán 815 euros (antes percibían 751 euros). Por las extraordinarias será la mitad, 407 euros.

El presupuesto también eleva lo que percibe cada grupo municipal. Así, cobrarán una cantidad fija de 103,50 euros, más 842 euros por cada concejal del que disponga el grupo político.

Aparte, las cuentas municipales han fijado las asignaciones de todo el personal que trabaja para la corporación. El coste total fijado en los presupuestos es de 2,23 millones de euros. Sumado el importe que hay que abonar a la Seguridad Social, cada año el Ayuntamiento destinará 2,9 millones de euros a pagar a todo el personal capitular y de confianza que hay en el Ayuntamiento.

En cuanto a los altos funcionarios del Ayuntamiento, se prevé también un importante incremento salarial que se justifica en la diferencia de lo que cobra este personal en otras ciudades del entorno. De esta forma, la persona titular de la Intervención General percibirá 87.111 euros al año, la que ostente la Secretaría del Pleno o de la Junta de Gobierno Local un total de 86.692 euros cada año y la Asesoría Jurídica 83.998 euros anuales. Mientras, el titular del Órgano de Gestión Tributaria percibirá 68.669 euros y el presidente del CREAM un total de 71.751 euros.

